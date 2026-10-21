Переговоры команды Трампа, Донбасс и НПЗ: какие требования предъявляют США и РФ Украине

Спецпредставитель США Стив Уиткофф не сможет договориться с российским диктатором Путиным об энергетическом перемирии, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Политическая напряженность продлится до 3 ноября, когда состоятся выборы в США. Каковы особенности переговоров США и РФ с Украиной на фоне встречи в Санкт-Петербурге, куда 21 октября прибыл Уиткофф?

Возобновление мирных переговоров в формате встреч делегаций — это единственный успешный результат, которого удастся добиться после визита Уиткоффа в РФ, сообщил анонимный источник СМИ "РБК-Украина". Неназванный собеседник журналистов заявил, что энергетического перемирия не будет, несмотря на давление США на Украину с целью прекращения ударов по российским НПЗ.

Инсайдер из украинских властей рассказал о двух основных темах, по которым США ведут переговоры с Украиной: это энергетическое перемирие, связанное с нефтепереработкой в РФ, и вопрос о Донбассе, который Кремль хочет оккупировать.

По словам источника, вопрос о Донбассе обсуждается очень "деликатно" и без давления. В данном случае США выступают в роли посредников, которые выдвигают различные предложения, передают идеи сторон и пытаются "помочь в таком режиме".

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"Нельзя их обвинить, по крайней мере в течение последних полугода, в том, что они оказывают прямое давление по этому вопросу. Они не оказывают давления", — привело СМИ слова источника.

Что касается ударов по НПЗ РФ, то американцы в этом вопросе более "настойчивы". Они заявляют, что помогают Украине, например, предоставляют разведданные, и при этом от Украины до сих пор ничего не получали. Учитывая это, США просят согласиться на просьбу относительно российской нефтепереработки: речь идет об "отношениях между странами", а не о коммерческих сделках. В этом вопросе чувствительным моментом является цена на дизельное топливо, которую хотел бы снизить Трамп. Источник подтвердил, что объем дизельного топлива, который США получат от РФ, на самом деле не повлияет на цены и что эта идея — "фейк". Между тем Украина не может согласиться на остановку, поскольку военные и гражданское население не поймут этого в условиях ударов по энергетике.

Еще одна тема касалась позиции РФ по поводу переговоров по Украине, говорится в материале. Выяснилось, что в Кремле не воспринимают слово "перемирие", поскольку уверены в своём превосходстве на линии фронта и поэтому не планируют давать украинцам передышку в боевых действиях.

"Между всеми царит полное недоверие, и в результате невозможно сделать даже простые, базовые вещи", — сообщил источник.

Кроме того, в последнее время стало очень сложно договариваться о технических встречах: раньше на это уходило 48 часов, а теперь это стало "вопросом на уровне Совбеза". Собеседник СМИ добавил, что в ближайшее время могут появиться положительные новости по поводу Олешко и что трехсторонние переговоры вновь состоятся в Абу-Даби.

Переговоры по Украине — подробности встречи Уиткоффа с Путиным

Советник главы Кремля Юрий Ушкалов рассказал об итогах встречи Уиткоффа и Путина, на которой, в частности, обсуждались переговоры по Украине. Выяснилось, что Путин согласился возобновить встречи делегаций и что это произойдет после 10-го числа ноября. Также обсуждались "перехват инициативы ВС РФ" и экономические проекты между США и РФ, но ничего не прозвучало по поводу энергетического перемирия.

Отметим, что накануне, 20 октября, с Уиткоффом встретился президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский еще раз повторил, что Украина прекратит удары по НПЗ, если РФ не будет наносить удары по энергетике.

Напоминаем, что президент Трамп провел встречу с журналистами в Белом доме, в ходе которой вновь подверг критике Зеленского и Украину.