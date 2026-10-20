"Россия — это гигантская машина": Трамп требует, чтобы Украина завершила войну, потому что будет хуже (видео)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину и подчеркнул, что следует немедленно согласиться на мирное соглашение с РФ, иначе ситуация станет ещё хуже. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз упрекнул украинцев в связи с военной помощью, предоставленной США, и заявил, что Россию невозможно победить, поскольку она слишком велика. О чем говорил Трамп после появления в СМИ информации о принуждении Украины к заключению мирного соглашения с крайним сроком в декабре 2026 года?

Новые заявления Трампа прозвучали во время пресс-конференции в Овальном кабинете, которую транслировало СМИ DRM News. Встреча с журналистами состоялась через час после завершения переговоров в Осло между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Стивом Виткоффом. Трамп заявил, что Россия якобы захватила "обширную территорию" и поэтому Украине лучше капитулировать. Кроме того, он отметил, что для достижения мира вовсе не обязательна личная встреча российского диктатора Путина и украинского президента.

"Украина сама должна стремиться положить конец этой войне. Зеленский должен стремиться положить конец этой войне. И если он этого не сделает, думаю, последствия будут очень плачевными", — сказал Трамп.

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Президент США напомнил, что не получил от Украины "абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь". Единственное, что американцы получили от украинцев, — это высокие цены на топливо, добавил он. Кроме того, Трамп уточнил, что РФ — "огромная страна, а Украина — нет" и что Украина теряет "в основном молодых военных". Также он сказал, что у России большое население, поэтому она без проблем может терять население.

"Россия потеряла много людей, но она может потерять ещё больше. Украина также потеряла много людей", — пояснил он.

Трамп вновь упомянул о российских танках, которые увязли в болоте и поэтому не смогли оккупировать Киев, а также о том, что "народ в Украине вряд ли будет терпеть дальнейшие военные действия, и Зеленскому нужно идти на компромисс". Также выяснилось, что президент США верит в значительные успехи РФ на фронте и в то, что от российских ударов гибнут лишь "некоторые мирные жители", а большинство жертв — это солдаты.

"Россия — гигантская машина. Россияне продолжают продвигаться вперёд, у них неисчерпаемые ресурсы. Война могла бы закончиться за 4 часа, если бы российские танки не увязли в грязи", — заявил президент США в беседе с журналистами.

Американский президент во время встречи с представителями СМИ 20 октября не раскрыл никаких подробностей об энергетическом перемирии, которое Уиткофф передал Путину. Поэтому до сих пор неясно, на какой срок заключено перемирие, каковы его условия и как будет осуществляться мониторинг.

Переговоры по Украине — подробности

Фокус писал о переговорах по Украине, которые состоялись 20 октября в Осло. После встречи с Уиткоффом (офлайн) и Кушнером (по видеосвязи) Зеленский сообщил о готовности к энергетическому перемирию с РФ, если Кремль будет действовать аналогично. Также он сказал, что есть договоренности о гарантиях безопасности Украины, схожих со статьей 5 Договора НАТО, но уточнил, о чем именно идет речь. Тогда же стало известно, что перемирие коснется энергетики и экспорта зерновых и что Уиткофф передаст эти предложения Путину 21 октября.

Напоминаем, что западные СМИ назвали крайний срок для завершения войны и капитуляции, которую Трамп требует от Зеленского.