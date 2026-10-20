"РФ — це гігантська машина": Трамп вимагає, щоб Україна завершила війну, бо буде гірше (відео)

Президент США Дональд Трамп розкритикував Україну та наголосив, що слід негайно погоджуватись на мирну угоду з РФ, інакше ситуація стане ще гірша. Крім того, глава Білого дому ще раз дорікнув українцям військовою допомогою, яку надали США, та сказав, що Росію не перемогти, бо вона надто велика. Про що говорив Трамп після інформації медіа про примус України до миру з дедлайном у грудні 2026 року?

Нові заяви Трампа пролунали під час пресконференції в Овальному кабінеті, яку транслювало медіа DRM News. Зустріч з журналістами відбулась через годину після завершення переговорів у Осло між президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом. Трамп сказав, що Росія начебто захопила "велику територію" і тому Україні краще капітулювати. Крім того, він зауважив, що для миру зовсім не обов'язкова особиста зустріч російського диктатора Путіна та українського президента.

"Україна сама має прагнути завершити цю війну. Зеленський має прагнути завершити цю війну. І якщо він цього не зробить, гадаю, наслідки будуть дуже поганими", — сказав Трамп.

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Президент США нагадав, що не отримав від України "абсолютно нічого, окрім горя, смертей і величезних фінансових втрат". Єдине, що американці отримали від українців — це високі ціни на пальне, додав він. Крім того, Трамп уточнив, що РФ "величезна країна, а Україні — ні" і що Україна втрачає "здебільшого молодих військових". Також він сказав, що Росія має велике населення, тому без проблем може втрачати населення.

"Росія втратила багато людей, але вона може втрачати більше. Україна також втратила багато людей", — пояснив він.

Трамп знов згадав про російські танки, які загрузли у болоті й тому не окупували Київ, про те, що "народ в Україні навряд чи буде терпіти подальші військові дії, і Зеленському потрібно йти на компроміс". Також з'ясувалось, що президент США вірить у значні успіхи РФ на фронті й в те, що від російських ударів гинуть лише "деякі цивільні", а більшість жертв — це солдати.

"Росія — гігантська машина. Росіяни продовжують просуватися вперед, у них невичерпні ресурси. Війна могла закінчитися за 4 години, якби російські танки не застрягли в багнюці", — заявив президент США у розмові з журналістами.

Американський президент під час зустрічі з медіа 20 жовтня не озвучив ніяких деталей щодо енергетичного перемир'я, яке Віткофф повіз Путіну. Тому досі не ясно, яка тривалість перемир'я, які умови та як відбуватиметься моніторинг.

Переговори щодо України — деталі

Фокус писав про переговори щодо України, які відбулись 20 жовтня в Осло. Після зустрічі з Віткоффом (офлайн) та Кушнером (по відеозв'язку) Зеленський повідомив про готовність до енергетичного перемир'я з РФ, якщо Кремль діятиме дзеркально. Також він сказав, що є домовленості про гарантії безпеки України, які схожі на статтю 5 Договору НАТО, але конкретизував, про що саме ідеться. Тоді ж стало відомо, що перемир'я стосуватиметься енергетики та експорту зернових і що Віткофф повезе ці пропозиції Путіну 21 жовтня.

Нагадуємо, західні медіа назвали дедлайн для завершення війни та про капітуляцію, яку вимагає Трамп від Зеленського.