Віткофф передасть Путіну умови енергетичного перемир'я: що пропонують США (відео)

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, російський диктатор Путін отримає умови енергетичного перемир'я, яке йому привезе спецпредставник США Стів Віткофф. Інформація про перемир'я пролунала на тлі заяви президента України Володимира Зеленського про можливість отримати гарантії безпеки на рівні 5 статті Договору НАТО. Що відомо про умови енергетичного перемир'я, на яке має погодитись Путін?

Інформація про можливість енергетичного перемир'я пролунала на пресконференції у Норвегії після зустріч Зеленського та Віткоффа. Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я, якщо будуть дзеркальні дії Росії. Тим часом Стубб озвучив два напрямки домовленостей: ідеться про взаємну зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі та по експорту сільськогосподарської продукції.

Енергетичне перемир'я — Стубб і Стере про умови зупинки вогню див. з 6:05

"Що ж до короткострокової перспективи, ми обговорили такі важливі питання, як протиповітряна оборона, захист енергетичних об’єктів і часткове припинення вогню — зокрема, у сферах енергетичної та продовольчої безпеки", — сказав Стубб.

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Фінський президент також розповів, що пропозиції щодо перемир'я "ретельно опрацювали" у США, Україні та Європі. З його слів, переговори "на технічному рівні просуваються успішно": не уточнюється, у яких питаннях є прогрес. Посадовець також сказав, що під час зустрічі в Осло ішлося про два рівні переговорів — довгострокові (стратегічні) та короткострокові (перемир'я). Напрями довгострокового врегулювання — це безпека та економіка. Короткострокові питання — це "протиповітряна оборона, захист енергетичних об'єктів і часткове припинення вогню — зокрема, задля гарантування енергетичної та продовольчої безпеки".

Енергетичне перемир'я — що відомо

Увечері 20 жовтня Зеленський розповів про хід переговорів в Осло щодо енергетичного перемир'я та інших питань. Зі слів Зеленського, Україна погодилась на усі умови США під час попередньої спроби встановити перемир'я, але РФ відмовилась. Тепер створили нові пропозиції разом з європейцями та очікують, що Путін погодиться, ідеться у дописі українського президента. Одна з пропозицій — особиста зустріч трьох лідерів держав: Зеленського, Трампа та Путіна.

Енергетичне перемир'я — Зеленський про зустріч в Осло 20 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною. Заява пролунала після інформації про скасування санкцій на продаж російського дизелю на світових ринках. Тоді ж Трамп заявив, що Україна повинна зупинити удари по НПЗ РФ. Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що у Кремлі нічого не знають ні про яке енергетичне перемир'я (про умови, тривалість тощо), тому РФ не спинятиме удари по українській енергетиці. Україна на три дні зробила паузу в атаках, а коли російські ракети влучили по енергетичних об'єктах, то удари відновились. Західні медіа з посиланням на власні джерела написали, що Трамп міг мати на увазі взаємну зупинку ударів по НПЗ, не врахувавши, що Україна мала лише один такий завод, і той знищений росіянами на початку вторгнення.

Нагадуємо, 20 жовтня у Норвегії Зеленський зустрівся з Віткоффом та заявив про гарантії безпеки на рівні НАТО, які може отримати Україна.