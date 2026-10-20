Уиткофф передаст Путину условия энергетического перемирия: что предлагают США (видео)

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что российский диктатор Путин получит условия энергетического перемирия, которые ему передаст специальный представитель США Стив Уиткофф. Информация о перемирии прозвучала на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности получить гарантии безопасности на уровне статьи 5 Договора НАТО. Что известно об условиях энергетического перемирия, на которое должен согласиться Путин?

Информация о возможности энергетического перемирия прозвучала на пресс-конференции в Норвегии после встречи Зеленского и Уиткоффа. Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию, если Россия предпримет аналогичные шаги. Между тем Стубб озвучил два направления договоренностей: речь идет о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Энергетическое перемирие — Стубб и Стере об условиях прекращения огня, см. с 6:05

"Что касается краткосрочной перспективы, мы обсудили такие важные вопросы, как противовоздушная оборона, защита энергетических объектов и частичное прекращение огня — в частности, в сферах энергетической и продовольственной безопасности", — сказал Стубб.

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Президент Финляндии также сообщил, что предложения о перемирии "тщательно проработали" в США, Украине и Европе. По его словам, переговоры "на техническом уровне продвигаются успешно": не уточняется, в каких вопросах наблюдается прогресс. Чиновник также отметил, что во время встречи в Осло речь шла о двух уровнях переговоров — долгосрочных (стратегических) и краткосрочных (перемирие). Направления долгосрочного урегулирования — это безопасность и экономика. Краткосрочные вопросы — это "противовоздушная оборона, защита энергетических объектов и частичное прекращение огня — в частности, для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности".

Энергетическое перемирие — что известно

Вечером 20 октября Зеленский рассказал о ходе переговоров в Осло по поводу энергетического перемирия и других вопросов. По словам Зеленского, Украина согласилась на все условия США во время предыдущей попытки установить перемирие, но РФ отказалась. Теперь вместе с европейцами были разработаны новые предложения, и ожидается, что Путин согласится, говорится в сообщении украинского президента. Одно из предложений — личная встреча трех лидеров государств: Зеленского, Трампа и Путина.

Энергетическое перемирие — Зеленский о встрече в Осло 20 октября Фото: Скриншот

Отметим, что в октябре президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Заявление прозвучало после появления информации об отмене санкций на продажу российского дизельного топлива на мировых рынках. Тогда же Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по НПЗ РФ. Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают ни о каком энергетическом перемирии (об условиях, продолжительности и т. д.), поэтому РФ не будет прекращать удары по украинской энергетике. Украина на три дня приостановила атаки, но когда российские ракеты поразили энергетические объекты, удары возобновились. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Трамп, возможно, имел в виду взаимную приостановку ударов по НПЗ, не учтя, что у Украины был только один такой завод, и тот был уничтожен россиянами в начале вторжения.

Напоминаем, что 20 октября в Норвегии Зеленский встретился с Уиткоффом и заявил о гарантиях безопасности на уровне НАТО, которые может получить Украина.