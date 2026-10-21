Переговори команди Трампа, Донбас та НПЗ: які вимоги США та РФ до України

Спецпредставник США Стів Віткофф не домовиться з російським диктатором Путіним про енергетичне перемир'я, повідомили медіа з посиланням на джерела. Політичне загострення триватиме до 3 листопада, коли відбудуться вибори у США. Які особливості переговорів США та РФ з Україною на тлі зустрічі у Санкт-Петербурзі, куди 21 жовтня прибув Віткофф?

Відновлення мирних переговорів у форматі зустрічей делегацій — це єдиний успішний результат, який отримають після візиту Віткоффа у РФ, розповіло анонімне джерело медіа "РБК-Україна". Невказаний співрозмовник журналістів заявив, що енергетичного перемир'я не буде, попри тиск США на Україну задля зупинки ударів по російських НПЗ.

Інсайдер з української влади розповів про дві основні теми, щодо яких США спілкується з Україною, — це енергетичне перемир'я, пов'язане з нафтопереробкою РФ, та питання Донбасу, який Кремль хоче окупувати.

Зі слів джерела, питання Донбасу обговорюють дуже "делікатно" і без тиску. У цьому випадку США поводяться як посередники, які висувають різні пропозиції, передають ідеї сторін і намагаються "допомогти у такому режимі".

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"Не можна їх звинуватити, принаймні протягом останніх пів року, що вони прямо тиснуть із цього питання. Вони не тиснуть", — навело медіа слова джерела.

Щодо ударів по НПЗ РФ, то американці у цьому питанні більш "наполегливі". Вони кажуть, що допомагають Україні, наприклад, надають розвіддані, і при цьому від України досі нічого не отримували. З огляду на це США просить погодитись на прохання щодо російської нафтопереробки: ідеться про "відносини між країнами", а не комерційні транзакції. У цьому питання чутливою є ціна на дизель, яку хотів би знизити Трамп. Джерело підтвердило, що обсяг дизелю, який США отримає від РФ, насправді не вплине на ціни й що ця ідея "фейк". Тим часом Україна не може погодитись на зупинку, бо військові та цивільні цього не зрозуміють в умовах ударів по енергетиці.

Ще одна тема стосувалась позиції РФ щодо переговорів по Україні, ідеться у матеріалі. З'ясувалось, що у Кремлі не сприймають слово "перемир'я", бо впевнені у перевазі на лінії фронту, і тому не планують давати українцям паузу у бойових діях.

"Є тотальна недовіра між усіма, і в результаті є неможливими навіть прості, базові речі", — сказало джерело.

Крім того, протягом останнього часу дуже складно стало домовлятись про технічні зустрічі: раніше на це йшло 48 годин, а тепер це стало "питанням на рівні Радбезу". Співрозмовник медіа додав, що незабаром можуть бути позитивні новини щодо Олешок і що тристоронні переговори знов відбудуться в Абу-Дабі.

Переговори щодо України — деталі зустрічі Віткоффа з Путіним

Радник очільника Кремля Юрій Ушкалов розповів про підсумки зустрічі Віткоффа та Путіна, на якій, серед іншого, ішлося про переговори щодо України. З'ясувалось, що Путін погодився відновити зустрічі делегацій і що це станеться після 10-их чисел листопада. Також говорили про "перехоплення ініціативи ЗС РФ", про економічні проєкти між США та РФ, але нічого не пролунало щодо енергетичного перемир'я.

Зазначимо, напередодні, 20 жовтня, з Віткоффом зустрівся президент України Володимир Зеленський. Зеленський ще раз повторив, що Україна спинить удари по НПЗ, якщо РФ не битиме по енергетиці.

Нагадуємо, президент Трамп провів зустріч з журналістами у Білому домі, під час якої ще раз розкритикував Зеленського та Україну.