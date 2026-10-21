Путін готовий відновити переговори з Україною: чи буде перемир'я після зустрічі з Віткоффом

Російський диктатор Путін після зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом погодився відновити тристоронні переговори щодо війни РФ проти України. Новий раунд переговорів почнеться з 10-их чисел листопада.

Інформація про підсумки зустрічі Путіна та Віткоффа озвучив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Головною темою була Україна та переваги російської армії на фронті, сказав посадовець. Також говорили про економічну співпраці між США та РФ й про пропозиції Європи задля досягнення миру. Про енергетичне перемир'я Ушаков не згадав.

Заява Ушкалова про розмову Путіна з Віткоффом з'явилась 16:26, через півтори години після завершення переговорів у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі. Розмова тривала близько трьох годин. Зі слів посадовця, спецпредставник США дуже зрадів відновленню тристоронніх переговорів, а перед цим згадав про мирні пропозиції Європи й сказав, що вони "не надто корисні". При цьому Путін запевнив, що РФ начебто має успіхи на фронті та "перехопила ініціативу", і що його дані про ситуацію на лінії боїв є "об'єктивною". Також з'ясувалось, що РФ та США продовжують домовлятись про економічне співробітництво.

Видео дня

Переговори щодо України — Ушаков про зустріч Путіна та Віткоффа 21 жовтня Фото: Скриншот

Переговори щодо України — деталі візиту Віткоффа у РФ 21 жовтня

Зранку 21 жовтня Стів Віткофф приземлився в аеропорту "Пулково" під Санкт-Петербургом. Після цього відбулась його зустріч з Путіним та відбулись переговори щодо України, повідомили росЗМІ. У мережі з'явились відео з пишної зали у Костянтинівському палаці: Віткофф та Путін сиділи за великим столом та обмінялись приязними фразами. Спецпредставник США назвав російського диктатора "дуже гуманним" та пояснив, що Кремль вирішив відпустити американця Стіва Габбарда, якого ЗС РФ взяли у полон у 2022 році під час окупації Ізюму у Харківській області. При цьому він зауважив, що Кремль не вимагав від Білого дому повернути якогось шпигуна, затриманого у США.

Напередодні, 20 жовтня, Віткофф зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час підсумкової пресконференції, на якій не був присутнім спецпредставник США, Зеленський розповів, що можливі домовленості щодо гарантій безпеки, схожих на статтю 5 Договору НАТО. Крім того, глави урядів Норвегії та Фінляндії повідомили, що Віткофф презентує Путіну пропозиції щодо перемир'я, які стосуватимуться зупинки ударів на енергетиці та експорту зернових.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі Віткоффа з Зеленським зробив скандальні заяви щодо України та повторив кілька тез російської пропаганди щодо війни РФ.