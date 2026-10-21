Переговори Віткоффа та Путіна: Кремль відпустив американця, засудженого в РФ

Путін заявив, що Росія погодилася звільнити громадянина США Стівена Хаббарда, засудженого за, нібито, участь у бойових діях на боці України. Цей "жест доброї волі" він зробив на зустрічі із Віткоффом.

Росія погодилася звільнити громадянина США Стівена Хаббарда, якого у 2024 році засудили майже до семи років ув’язнення за ймовірну участь у бойових діях на боці України. Про це заявив Володимир Путін під час зустрічі з послом США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі, повідомляє BBC.

Що відомо про справу Хаббарда

Стівену Хаббарду, вчителю англійської мови з американського штату Мічиган, було 72 роки, коли у 2024 році російський суд засудив його майже до семи років позбавлення волі у виправній колонії. За версією обвинувачення, Хаббард служив у підрозділі територіальної оборони, який базувався в Ізюмі на Харківщині. Російські війська захопили його в полон після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Передача пана Хаббарда, якого катували, іноді морили голодом і поміщали до загальної кількості в'язнів у країні, де він не розмовляв мовою, обійшлася пану Путіну недорого. Але цей крок купує йому прихильність пана Трампа, який стверджує, що тільки він має стосунки з паном Путіним, необхідні для того, щоб той припинив війну, пише у своєму матеріалі The New York Times.

Українські військовополонені, яких утримували разом із паном Хаббардом, пізніше розповіли The New York Times, що Хаббарда неодноразово катували через те, що він був американцем — били, змушували стояти цілий день, давали мало їжі та погану медичну допомогу. В інтерв'ю після звільнення українці казали, що боялися за життя пана Хаббарда.

У жовтні 2024 року російський суд визнав пана Хаббарда винним у найманстві та засудив його майже до семи років позбавлення волі у виправній колонії. На відміну від інших американців, яких утримували в російській тюремній системі, пан Хаббард перебував у звичайних умовах, повідомили його адвокати. Часом його родина не мала уявлення, де він знаходиться, а посольство США не мало до нього доступу.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з диктатором РФ Путіним спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що "є передумови для припинення вогню в Україні".

Фокус вже писав, що Трамп змушує Україну капітулювати до грудня 2026 року.

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