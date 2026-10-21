Путин заявил, что Россия согласилась освободить гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного за якобы участие в боевых действиях на стороне Украины. Этот "жест доброй воли" он сделал на встрече с Виткоффом.

Россия согласилась освободить гражданина США Стивена Хаббарда, которого в 2024 году приговорили почти к семи годам лишения свободы за предполагаемое участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с послом США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге, сообщает BBC.

Что известно о деле Хаббарда

Стивену Хаббарду, учителю английского языка из американского штата Мичиган, было 72 года, когда в 2024 году российский суд приговорил его почти к семи годам лишения свободы в исправительной колонии. По версии обвинения, Хаббард служил в подразделении территориальной обороны, базировавшемся в Изюме в Харьковской области. Российские войска взяли его в плен после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Передача г-на Хаббарда, которого пытали, порой морили голодом и помещали в общую тюрьму среди заключённых в стране, языка которой он не знал, обошлась г-ну Путину недорого. Но этот шаг обеспечивает ему расположение господина Трампа, который утверждает, что только он имеет с господином Путиным отношения, необходимые для того, чтобы тот прекратил войну, пишет в своём материале The New York Times.

Украинские военнопленные, которых содержали вместе с г-ном Хаббардом, позже рассказали The New York Times, что Хаббарда неоднократно подвергали пыткам из-за того, что он был американцем — избивали, заставляли стоять целый день, давали мало еды и оказывали плохую медицинскую помощь. В интервью после освобождения украинцы говорили, что боялись за жизнь г-на Хаббарда.

В октябре 2024 года российский суд признал г-на Хаббарда виновным в наемничестве и приговорил его почти к семи годам лишения свободы в исправительной колонии. В отличие от других американцев, содержавшихся в российской тюремной системе, г-н Хаббард находился в обычных условиях, сообщили его адвокаты. Иногда его семья не имела представления, где он находится, а посольство США не имело к нему доступа.

Напомним, сегодня во время встречи с диктатором РФ Путиным специальный представитель Трампа Виткофф заявил, что"имеются предпосылки для прекращения огня в Украине".

"Фокус" уже писал, что Трамп заставляет Украину капитулировать до декабря 2026 года.

Кроме того, мы сообщали, что Путин, Трамп и Си готовят для Украины в Шэньчжэне.