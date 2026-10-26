"Вже на порозі": спікер Конгресу США розповів про підготовку до тристоронніх переговорів щодо України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо готуються провести тристоронні переговори за участю РФ і України. Американська сторона збирається покласти край війні.

Майк Джонсон упродовж вихідних провів розмови з Трампом і Рубіо з приводу майбутніх переговорів. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на інтерв'ю посадовця.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край російській війні проти України. США хочуть провести тристоронні переговори. Вони вже на порозі цього", — заявив Джонсон.

Водночас спікер Палати представників зауважив, що у питанні врегулювання війни в Україні є "багато змінних чинників". Вони створюють труднощі на шляху до досягнення мирної угоди, однак адміністрація Трампа намагається їх усунути.

Також Майк Джонсон наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну "не можна вірити".

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"Президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно", — заявив він.

Тристоронні переговори про закінчення війни в Україні — останні новини

25 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що переговори відновляться на початку листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі після тривалої паузи. Водночас він попередив, що від першої зустрічі не варто очікувати прориву, оскільки вона матиме лише "пристрілочний" характер і не принесе швидких рішень.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 23 жовтня заявив, що переговори в Абу-Дабі будуть тристоронніми. При цьому російський посадовець не відкинув приєднання європейців до обговорення безпекових питань у майбутньому.

Російський диктатор Володимир Путін також нещодавно заявляв, що з усіх сил шукає вихід з війни РФ проти України, та підтвердив, що незабаром відновляться тристоронні переговори. Водночас він наголосив, що українські землі "належать РФ" і назвав українців та росіян "одним народом".

22 жовтня видання Politico писало, що Європа також шукає представника для переговорів із Путіним про закінчення війни в Україні.