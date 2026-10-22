Стубб чи Кошта: Європа шукає представника для переговорів із Путіним, — Politico

Європейські лідери обговорюють кандидатури представника, який міг би вести прямі переговори з Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. Серед можливих кандидатів — президент Фінляндії Александер Стубб і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це повідомляє видання Politico.

Дискусія активізувалася після того, як спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вирушив до Росії, щоб запропонувати Путіну тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Мета ініціативи — домогтися припинення вогню.

У Європі побоюються, що Вашингтон і Москва можуть домовлятися про майбутнє України без належної участі європейських партнерів. Тому в Брюсселі знову заговорили про необхідність власного каналу зв'язку з Кремлем, який допоміг би захистити інтереси Європи та не допустити укладення невигідної для України угоди.

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Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європейському Союзу варто визначити одну людину або групу представників, уповноважених вести переговори від імені європейських країн. За його словами, Путін не сприймає керівництво ЄС як сторону, з якою хоче безпосередньо спілкуватися.

Серед потенційних кандидатів розглядають президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, голову Європейської ради Антоніу Кошту та високу представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас.

Окрему увагу привернув президент Фінляндії Александер Стубб. Він має добрі відносини з Трампом, а його країна має значний досвід взаємодії з Росією та спільний із нею кордон завдовжки близько 1300 км. Деякі європейські дипломати вважають Стубба одним із найперспективніших кандидатів на роль представника Європи під час майбутніх мирних переговорів.

Водночас частина дипломатів схиляється до кандидатури Кошти. Його вважають менш упередженим посередником порівняно з фон дер Ляєн і Каллас, які відкрито підтримують Україну та критикують окремі дії адміністрації Трампа.

Остаточного рішення щодо переговорника поки немає. У ЄС також наголошують, що європейські інституції мають бути повноцінно представлені в підготовці переговорів, а всі країни-члени повинні отримувати інформацію про їхній перебіг.

Речниця Європейської комісії Паула Пінью заявила, що під час зустрічей в Осло сторони обговорювали можливість переходу до тристоронніх або багатосторонніх переговорів за участю України та Росії. Серед тем були територіальні питання, гарантії безпеки та післявоєнне відновлення й добробут України. Очікується, що після зустрічі з Путіним Віткофф поінформує українську сторону та європейських партнерів про її результати.

Нагадаємо, 20 жовтня Стів Віткофф провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Фінляндії та Норвегії. За її підсумками Зеленський повідомив, що Україна може отримати гарантії безпеки за зразком 5 статті договору НАТО.

Також медіа з посиланням на джерела розкрили подробиці розмови Віткоффа з Путіним та повідомили, чи вдалося сторонам домовитися про енергетичне перемир'я.