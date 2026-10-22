Стубб или Кошта: Европа ищет представителя для переговоров с Путиным, — Politico

Европейские лидеры обсуждают кандидатуры представителя, который мог бы вести прямые переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Среди возможных кандидатов — президент Финляндии Александр Стубб и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом сообщает издание Politico.

Дискуссия активизировалась после того, как специальный посланник президента США Стив Виткофф отправился в Россию, чтобы предложить Путину трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель инициативы — добиться прекращения огня.

В Европе опасаются, что Вашингтон и Москва могут договариваться о будущем Украины без надлежащего участия европейских партнеров. Поэтому в Брюсселе вновь заговорили о необходимости собственного канала связи с Кремлем, который помог бы защитить интересы Европы и не допустить заключения невыгодного для Украины соглашения.

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европейскому союзу следует определить одного человека или группу представителей, уполномоченных вести переговоры от имени европейских стран. По его словам, Путин не воспринимает руководство ЕС как сторону, с которой хочет напрямую общаться.

Среди потенциальных кандидатов рассматриваются председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Особое внимание привлек президент Финляндии Александр Стубб. У него хорошие отношения с Трампом, а его страна обладает значительным опытом взаимодействия с Россией и имеет с ней общую границу протяженностью около 1300 км. Некоторые европейские дипломаты считают Стубба одним из самых перспективных кандидатов на роль представителя Европы в ходе предстоящих мирных переговоров.

В то же время часть дипломатов склоняется к кандидатуре Кошты. Его считают менее предвзятым посредником по сравнению с фон дер Ляйен и Каллас, которые открыто поддерживают Украину и критикуют отдельные действия администрации Трампа.

Окончательного решения по поводу переговорщика пока нет. В ЕС также подчеркивают, что европейские институты должны быть полноценно представлены в процессе подготовки переговоров, а все страны-члены должны получать информацию об их ходе.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью заявила, что в ходе встреч в Осло стороны обсуждали возможность перехода к трехсторонним или многосторонним переговорам с участием Украины и России. Среди тем были территориальные вопросы, гарантии безопасности, а также послевоенное восстановление и благосостояние Украины. Ожидается, что после встречи с Путиным Виткофф проинформирует украинскую сторону и европейских партнеров о её результатах.

Напомним, 20 октября Стив Виткофф провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Финляндии и Норвегии. По итогам встречи Зеленский сообщил, что Украина может получить гарантии безопасности по образцу статьи 5 договора НАТО.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники раскрыли подробности беседы Виткоффа с Путиным и сообщили, удалось ли сторонам договориться об энергетическом перемирии.