"Росія не хоче воювати з Україною": які перші заяви Путіна після переговорів (відео)

Російський диктатор Путін вперше виступив після переговорів щодо України 20-21 жовтня. Очільник Кремля заявив, що землі України належать РФ і що це "історичні російські землі". Також він сказав, що невказані вчені провели ДНК дослідження і знов підтвердили, що українці та московити — "один народ".

Заява Путіна пролунала увечері 22 жовтня, повідомило росЗМІ ТАСС. У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним очільник Кремля знов звинуватив Україну у тому, що вона винна у війні. Також диктатор запевнив, що воювати не припинить і що війна закінчиться лише після капітуляції українців та виконання усіх його вимог.

Інші тези Путіна стосувались Донецької області, яку він вважає частиною РФ на підставі "голосування народів Донбасу". Крім того, посадовець запевнив, що точно не планує нападати на Європу і навіть не готується до такого розвитку подій. Зі слів російського диктатора, саме Україна хоче воювати, а РФ — начебто ні. Путін сказав, що раз українці хочуть воювати, то "будь ласка" — він воюватиме. Крім того, РФ раніше пропонувала "допомогти з Донбасом", але на ці умови Київ не погодився. Також запевнив, що з усіх сил шукає вихід з війни РФ проти України, та підтвердив, що незабаром відновляться тристоронні переговори.

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Путін озвучив очікування від наступного переговорного процесу. По-перше, мета переговорів — це "остаточний мир та безпека Росії". По-друге, у контексті безпеки РФ мають розв'язати питання архітектури безпеки є Європі: з цією тезою начебто погодився американський перемовник Стів Віткофф. По-третє, війна завершиться лише тоді, коли "Росія вирішить свої завдання, усі цілі війни будуть досягнуті".

Переговори щодо України — що відомо про зустрічі 21-20 жовтня

Спецпредставник США Стів Віткофф 20 жовтня побував в Осло та поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та з європейцями. Після цієї зустрічі Зеленський сказав, що підтверджує готовність до енергетичного перемир'я, та натякнув, що з'явився шанс отримати гарантії безпеки як у країн-членів НАТО.

21 жовтня відбулась тригодинна розмова Віткоффа та Путіна у Санкт-Петербурзі. За підсумками зустрічі представник Білого дому заявив, що все відбулось позитивно. Єдиний відомий результат, підтверджений у Кремлі, — це відновлення тристоронніх переговорів на рівні делегацій в Абу-Дабі. Також Зеленський сказав про готовність на тристоронню зустріч на рівні президентів, але у РФ про це мовчать. Тим часом росЗМІ зібрали заяви представників Кремля та підсумували, що ідею перемир'я Кремль точно відкинув.

Нагадуємо, 22 жовтня в інтерв'ю CNN український президент заявив, що можлива зупинка війни, та пояснив, як пройде лінія розмежування.