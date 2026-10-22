Зеленський допустив замороження лінії фронту без відмови від територій, — CNN

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливе заморожування війни по лінії фронту. Зі слів Зеленського, при цьому Україна не буде віддавати території.

Заява Зеленського пролунала в інтерв'ю медіа CNN, яке з'явилось 22 жовтня, після переговорів щодо України 20-21 жовтня. Президент сказав, що після "заморозки" припиняються бойові дії та можуть початись мирні переговори. Медіа опублікувало основні тези глави української держави, які пролунали на тлі зближення президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

"Зеленський натякнув на можливість заморожування нинішніх ліній фронту, щоб "припинити вогонь, зупинити вбивства, сісти та поговорити", — навело медіа слова президента.

Глава держави наголосив, що Україна не віддасть території, оскільки там живуть українці, та зауважив, що окуповані території не будуть визнані у світі.

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"Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Річ не в кілометрах. Ніхто не визнає ці території, які тимчасово окуповані, російськими територіями, і я думаю, що Росія це розуміє", — сказав він.

Під час розмови з журналістами CNN Зеленський повторив тезу про те, що президент США Дональд Трамп не правий, коли скасовує санкції проти РФ, бо це робить Путіна сильнішим. Паралельно Вашингтон обмежив надання розвідданих для України та виникли проблеми з роботою Starshild, і це шкодить українцям та їхнім можливостям захищатись.

"Не скасовувати санкції з Путіна. Дайте краще нам ракети", — наголосив Зеленський.

Переговори щодо України — що відбувається

Фокус писав про події 20-21 жовтня, коли спецпредставник США Стів Віткофф провів низку переговорів щодо України. 20 жовтня Віткофф зустрівся з президентом Зеленським та представниками Європи. На пресконференції після цієї зустрічі глава української держави заявив, що Україна може отримати гарантії безпеки, схожі на гарантії статті 5 Договору НАТО. При цьому не уточнювалось, про що саме ідеться, які країни їх надаватимуть та яким чином. Також ішлося про енергетичне перемир'я і про те, що Україна готова на зупинку ударів по НПЗ РФ, якщо Путін спинить удари по енергетиці.

21 жовтня представник Білого дому прилетів у Санкт-Петербург, де мав тригодинну розмову з російським диктатором Путіним. За два тижні до цієї зустрічі президент Трамп дозволив експорт дизелю РФ на світові ринки та послабив санкції проти тіньового флоту. Єдині публічно відомі підсумки розмови Віткоффа та Путіна: відновлення тристоронніх переговорів делегацій у 10-их числах листопада та можливість зустрічі на "вищому рівні" (Зеленський сказав, що ідеться про зустріч президентів). У Кремлі не коментували енергетичне перемир'я, але напередодні розмови у Санкт-Петербурзі речник Путіна Пєсков відкинув цю ідею.

Нагадуємо, 22 жовтня Пєсков та представник МЗС РФ Сергій Рябков озвучили нові деталі переговорів щодо України: ішлося про вимоги Кремля щодо миру.