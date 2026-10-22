Зеленский допустил возможность замораживания линии фронта без отказа от территорий, — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможно "замораживание" войны по линии фронта. По словам Зеленского, при этом Украина не будет уступать территории.

Заявление Зеленского прозвучало в интервью телеканалу CNN, которое вышло 22 октября, после переговоров по Украине 20–21 октября. Президент заявил, что после "заморозки" боевые действия прекратятся и могут начаться мирные переговоры. Медиа опубликовало основные тезисы главы украинского государства, прозвучавшие на фоне сближения президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

"Зеленский намекнул на возможность замораживания нынешних линий фронта, чтобы "прекратить огонь, остановить убийства, сесть и поговорить", — привели СМИ слова президента.

Глава государства подчеркнул, что Украина не уступит эти территории, поскольку там живут украинцы, и отметил, что оккупированные территории не будут признаны в мире.

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"Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Дело не в километрах. Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает", — сказал он.

В ходе беседы с журналистами CNN Зеленский повторил тезис о том, что президент США Дональд Трамп не прав, когда отменяет санкции против РФ, поскольку это усиливает позиции Путина. Параллельно Вашингтон ограничил предоставление разведданных Украине, а также возникли проблемы с работой Starshild, и это наносит ущерб украинцам и их возможностям защищаться.

"Не снимайте санкции с Путина. Лучше дайте нам ракеты", — подчеркнул Зеленский.

Переговоры по Украине — что происходит

Фокус писал о событиях 20–21 октября, когда специальный представитель США Стив Уиткофф провел ряд переговоров по Украине. 20 октября Уиткофф встретился с президентом Зеленским и представителями Европы. На пресс-конференции после этой встречи глава украинского государства заявил, что Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные гарантиям статьи 5 Договора НАТО. При этом не уточнялось, о чем именно идет речь, какие страны будут их предоставлять и каким образом. Также речь шла об энергетическом перемирии и о том, что Украина готова прекратить удары по НПЗ РФ, если Путин прекратит удары по энергетике.

21 октября представитель Белого дома прилетел в Санкт-Петербург, где провел трехчасовую беседу с российским диктатором Путиным. За две недели до этой встречи президент Трамп разрешил экспорт дизельного топлива из РФ на мировые рынки и ослабил санкции против теневого флота. Единственные публично известные итоги беседы Уиткоффа и Путина: возобновление трехсторонних переговоров делегаций в 10-х числах ноября и возможность встречи на "высшем уровне" (Зеленский сказал, что речь идет о встрече президентов). В Кремле не комментировали энергетическое перемирие, но накануне беседы в Санкт-Петербурге пресс-секретарь Путина Песков отверг эту идею.

Напоминаем, что 22 октября Песков и представитель МИД РФ Сергей Рябков озвучили новые подробности переговоров по Украине: речь шла о требованиях Кремля относительно мира.