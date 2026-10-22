Путин не передал США новые требования по Украине: какие на самом деле планы у Кремля

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что российский диктатор не выдвигал специальному представителю США Стиву Уиткоффу новых требований относительно прекращения войны в Украине. По словам Пескова, в Москве не заметили со стороны украинцев и европейцев никаких "сигналов", которые россияне восприняли бы как стремление к миру. Какие новые требования и ультиматумы выдвинул Кремль после переговоров по Украине 20–21 октября?

Новое заявление Пескова об итогах переговоров по Украине появилось днем 22 октября, сообщили в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". Помимо пресс-секретаря, об этом же высказался представитель МИД РФ Сергей Рябков, который сказал, что в Кремле внимательно "изучают" предложения США и ожидают таких же действий от администрации Дональда Трампа. Диктатор Путин пока публично не озвучил своё видение встречи с Уиткоффом, на которой его назвали "гуманным человеком" за несколько часов до массированного баллистического удара из 20 ракет по Украине.

Помимо информации о том, что Путин не передавал США новых требований, Песков отметил, что следует держать в секрете детали бесед, которые велись в Кремле. Как сообщило российское СМИ "Интерфакс", чиновник также заверил, что в ближайшее время не планируется беседа с Трампом, но готовы ее организовать, если попросят. По словам пресс-секретаря Путина, президенты США и РФ "постоянно уверяют друг друга в готовности вести переговоры по первому желанию и в любой момент".

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Переговоры по Украине — заявления Пескова 22 октября о встрече Путина с Уиткоффом 21 октября Фото: Скриншот

Другие российские СМИ опубликовали дополнительные подробности заявлений Пескова. Среди прочего, он подтвердил, что трехсторонняя встреча делегаций РФ, США и Украины действительно состоится в Абу-Даби, но состав делегаций пока не утвержден. К тому же, пока слишком рано говорить о каком-либо документе, касающемся войны и мира, уточнил пресс-секретарь. Кроме того, чиновник высказался по поводу позиции Украины и Европы. По его словам, в Кремле "не услышали ни одного заявления", которое бы говорило о том, что Киев и Брюссель "готовы к диалогу об интересах России".

Еще одна тема, которая интересовала журналистов, — это возможность приезда Путина на саммит "Группы двадцати" в Майами. Песков заявил, что "решение еще обсуждается": неясно, было ли приглашение от Трампа. Также он уточнил, что никак не комментирует предположения о возможности подписания мирного соглашения между РФ и Украиной, на что надеется президент США.

Между тем заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ пояснил, что "США тщательно анализируют заявления, прозвучавшие из уст главы РФ в Константиновском дворце". По словам Рябкова, задача американцев — "адекватно донести полученные сигналы до тех, кто не готов к урегулированию конфликта и питает иллюзии о возможности навязывания неприемлемых для России подходов".

Переговоры по Украине — подробности встречи с Путиным 21 октября

Отметим, что Фокус писал о встрече Уиткоффа и Путина 21 октября в Санкт-Петербурге, посвящённой переговорам по Украине. Перед началом переговоров спецпредставитель США назвал главу Кремля "гуманным человеком", поскольку россияне освободили 70-летнего американца, который был взят в плен во время оккупации Изюма. После этого состоялась трехчасовая беседа, которую Уиткофф и Джаред Кушнер оценили как "позитивную и конструктивную".

Уиткофф, возвращаясь в США, приземлился в Осло и в течение часа беседовал с премьер-министром Норвегии. Чиновник заявил, что Москва якобы согласилась на трехстороннюю встречу на "высшем уровне". Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов к такой встрече.

Напоминаем, что российские СМИ опубликовали анализ позиции Кремля, в котором выявили противоречия между отказом Путина от энергетического перемирия и его прежней позицией.