РФ отказалась от перемирия: какие противоречия в Кремле выявили переговоры Уиткоффа и Путина

В российских СМИ заметили противоречия в заявлениях Кремля о перемирии, прозвучавших в ходе переговоров по Украине и в предыдущие годы. В последних заявлениях Москвы прослеживался четкий отказ от перемирия. Путин отверг такую идею, хотя ранее вполне допускал возможность паузы. Какие новые особенности поведения Кремля заметили СМИ?

Противоречивое отношение Кремля к миру и перемирию отметило российское СМИ "Можем объяснить". Издание опубликовало оценку ситуации на переговорах по Украине с точки зрения политолога Абаса Галямова, который был близок к Путину и работал его пресс-секретарем. Гальямов собрал высказывания российских топ-чиновников, которые в последние дни прямо говорили об отказе от идеи любого перемирия и о том, что война остановится только после окончательных договоренностей. Между тем ранее российский диктатор вполне допускал, что путь к миру может быть многоэтапным и включать прекращение огня: в отношении Украины такая стратегия категорически отвергается.

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Политолог обратил внимание на заявления пресс-секретаря Путина Пескова и главы МИД Сергея Лаврова. Накануне встречи в Санкт-Петербурге, 20 октября, Лавров заявил, что "никаких политических уступок не будет". Утром 21 октября, за несколько часов до прилета Уиткоффа, Песков заявил, что РФ отказывается от перемирия, а вместо этого требует "мира". По словам пресс-секретаря Путина, позиция Кремля в отношении войны в Украине не изменилась.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Два заявления подряд от высокопоставленных чиновников, а также предыдущие аналогичные высказывания Путина свидетельствуют о том, что в октябре 2026 года Москва отвергла идею перемирия, с которой приехал Уиткофф, написал Галямов. При этом он напомнил, как ещё в 2014 году российский диктатор допускал прекращение огня как один из шагов к миру. Например, в октябре 2014 года глава Кремля заявил, что "главное — немедленно остановить войну", прекратить обстрелы на Донбассе, а затем "перейти к урегулированию". Кроме того, речь шла о прекращении боев, наступлений, отводе войск, обмене пленными и гуманитарных коридорах. Между тем сегодня Путин не хочет перемирия, боится, что Украина станет сильнее во время перерыва, и отказывается говорить даже о гарантиях безопасности, которые этого бы не допустили.

"Путин прямо предлагал не связывать прекращение войны с окончательным урегулированием всех разногласий. Более того, он считал прекращение боевых действий необходимым условием сближения позиций. Сегодня Кремль настаивает на обратном, не объясняя, почему прежняя дипломатическая логика утратила силу", — написал политолог.

Переговоры по Украине — о чем говорил Уиткофф 20-21 октября

Отметим, что Фокус писал о переговорах по Украине, которые 20–21 октября провёл специальный представитель США Стив Уиткофф. 20 октября он встретился с Зеленским и европейцами: Украина заявила, что готова прекратить удары по НПЗ РФ, если россияне не будут наносить удары по энергетике. 21 октября Уиткофф посетил Москву и три часа беседовал с Путиным. В Кремле заявили, что единственная договоренность — о возобновлении трехсторонних переговоров между делегациями, которые состоятся в 10-х числах ноября в Абу-Даби.

Напоминаем, что источники в СМИ "РБК-Украина" рассказали, как США и РФ ведут переговоры с Украиной и как ведет себя Белый дом.