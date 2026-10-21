Есть договоренность о трехсторонней встрече президентов: что сказал Уиткофф о переговорах с Путиным

Спецпредставитель США Стив Уиткофф договорился о трехсторонней встрече на высоком уровне между президентами Украины, РФ и США, сообщили СМИ. Ориентировочно она может состояться в середине ноября 2026 года. Какие подробности переговоров по Украине рассказал представитель Белого дома?

Самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Осло в 17:00 (в 16:00 по киевскому времени) 21 октября, и спецпредставитель США даже не выходил, говорится в материале издания Dagbladet. Вместо этого на борт самолета поднялся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. После трехчасовой беседы с российским диктатором Путиным Уиткофф час беседовал со Стьоре. Позже чиновник обнародовал итоги Санкт-Петербурга. Помимо информации о трехсторонней встрече президентов, он отметил важность переговоров, которые могут привести к окончанию войны.

После беседы с Уиткоффе Стьоре заявил, что "россияне также ищут возможности для дипломатии". По его оценке, во время встречи с Путиным впервые обсуждались гарантии безопасности, которые появятся после окончания войны.

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"Это первый раз с февраля, когда начались эти переговоры, и они будут касаться систем безопасности, которые будут внедрены после конфликта", — сказал премьер-министр Норвегии.

СМИ опубликовали фото, на котором видно, как премьер-министр Норвегии поднимается на борт самолета Уиткоффа и спускается с него. Рядом не видно помощников: беседа, вероятно, носила конфиденциальный характер.

Переговоры по Украине — Стьоре во время встречи с Уиткоффом 21 октября Фото: Dagbladet

Переговоры по Украине — что известно о трехсторонней встрече

Стив Уиткофф опубликовал в социальной сети X краткий комментарий о беседе с Путиным. По его словам, беседа была "конструктивной" и "продолжится в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне". Представитель США пока не подтвердил возможность встречи трех президентов. Джаред Кушнер, который разговаривал с Путиным онлайн, отметил "обнадеживающий прогресс" и поблагодарил Трампа и европейских лидеров.

Президент Владимир Зеленский подтвердил возможность трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ, сообщило СМИ "Громадське". После ряда совещаний в Норвегии президент провел пресс-конференцию, на которой заявил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, о готовности Кремля ему сообщил по телефону Уиткофф сразу после беседы в Санкт-Петербурге.

"С нашей стороны — полная поддержка американских предложений", — сказал Зеленский.

США и РФ пока не прокомментировали информацию СМИ и президента Украины о возможной встрече лидеров трех государств по вопросу мирного процесса в Украине.

Отметим, что 20 октября Уиткофф встретился с президентом Украины, а также с лидерами Финляндии и Норвегии. После встречи Зеленский заявил, что Украина может получить гарантии безопасности, предусмотренные пунктом 5 статьи Договора НАТО.

Напоминаем, что источники в СМИ сообщили, о чем Уиткофф беседовал с Путиным и договорились ли они об энергетическом перемирии.