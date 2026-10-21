Є домовленість про тристоронню зустріч президентів: що сказав Віткофф про переговори з Путіним

Спецпредставник США Стів Віткофф домовився про тристоронню зустріч на високому рівні між президентами України, РФ та США, повідомили медіа. Орієнтовно, вона може відбутись у середині листопада 2026 року. Які деталі переговорів щодо України розповів представник Білого дому?

Літак Віткоффа приземлився в аеропорту Осло о 17 год (о 16 год за Києвом) 21 жовтня і спецпредставник США навіть не виходив на летовище, ідеться у матеріалі медіа Dagbladet. Натомість на борт літака піднявся прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Після тригодинної розмови з російським диктатором Путіним Віткофф годину говорив зі Стьоре. Посадовець згодом оприлюднив підсумки переговорів у Санкт-Петербурзі. Окрім інформації про тристоронню зустріч президентів, він сказав про важливість перемовин, які можуть призвести до кінця війни.

Після розмови з Віткоффом Стьоре заявив, що "росіяни також шукають можливості для дипломатії". За його оцінкою, під час зустрічі з Путіним вперше говорили про гарантії безпеки, які з'являться після завершення війни.

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"Це вперше з лютого, коли ці переговори розпочалися, і вони стосуватимуться систем безпеки, які будуть запроваджені після конфлікту", — сказав норвезький прем'єр-міністр.

Медіа опублікували фото з норвезьким прем'єром, який підіймається та спускається з борту літака Віткоффа. Поруч не помітно помічників: розмова, ймовірно, була конфіденційною.

Переговори щодо України — Стьоре під час зустрічі з Віткоффом 21 жовтня Фото: Dagbladet

Переговори щодо України — що відомо про тристоронню зустріч

Стів Віткофф у соцмережі X опублікував короткий коментар щодо розмови з Путіним. З його слів, розмова була "конструктивною" й "продовжаться у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Росією та Україною на технічному рівні". Представник США поки не підтвердив можливість зустрічі трьох президентів. Джаред Кушнер, який говорив з Путіним онлайн, сказав про "захоочувальний прогрес" й подякував Трампу та європейським лідерам.

Президент Володимир Зеленський підтвердив можливість тристоронньої зустрічі лідерів України, США та РФ, повідомило медіа "Громадське". Після низки нарад у Норвегії президент провів пресконференцію, на якій заявив, що готовий зустрітись з Путіним. З його слів, про готовність Кремля йому сказав телефоном Віткофф відразу після розмови у Санкт-Петербурзі.

"З нашого боку є повна підтримка американським пропозиціям", — сказав Зеленський.

США та РФ поки не коментували інформацію медіа та українського президента про ймовірну зустріч президентів трьох держав щодо мирного процесу в Україні.

Зазначимо, Віткофф 20 жовтня зустрівся з президентом України та з лідерами Фінляндії та Норвегії. Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна може отримати гарантії безпеки рівня 5 статті Договору НАТО.

Нагадуємо, джерела медіа повідомили, про що Віткофф говорив з Путіним та чи домовились про енергетичне перемир'я.