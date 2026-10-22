Путін не передав США нові вимоги по Україні: які насправді плани у Кремля

Речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що російський диктатор не передавав спецпредставнику США Стіву Віткоффу нові вимоги щодо завершення війни в Україні. Зі слів Пєскова, у Москві не помітили від українців та європейці жодних "сигналів", які росіяни сприйняли за прагнення до миру. Які нові вимоги та ультиматуми висунули у Кремлі після переговорів щодо України 20-21 жовтня?

Нова заява Пєскова щодо підсумків переговорів по Україні з'явилась вдень 22 жовтня, повідомили у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Окрім речника Кремля, про це ж висловився представник МЗС РФ Сергій Рябков, який сказав, що у Кремля уважно "вивчають" пропозиції США та очікують на такі ж дії адміністрації Дональда Трампа. Диктатор Путін поки публічно не озвучив своє бачення зустрічі з Віткоффом, на якій його назвали "гуманною людиною" за кілька годин до масованого балістичного удару 20 ракет по Україні.

Окрім інформації про те, що Путін не передавав у США нові вимоги, Пєсков зауважив, що слід тримати у таємниці деталі розмов, які велись у Кремлі. Як повідомило росЗМІ "Интерфакс", посадовець також запевнив, що найближчим часом не планують розмови з Трампом, але готові її організувати, якщо попросять. Зі слів речник Путіна, президент США та РФ "постійно запевняють один одного про готовність говорити, за першим побажанням та в будь-який момент".

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Переговори щодо України — заява Пєскова від 22 жовтня про зустріч Путіна з Віткоффом 21 жовтня Фото: Скриншот

Інші російські медіа опублікували додаткові деталі заяв Пєскова. Серед іншого, він підтвердив, що тристороння зустріч делегацій РФ, США та України справді відбудеться в Абу-Дабі, але члени делегації ще не затверджені. До всього, надто рано говорити про якийсь документ щодо війни та миру, уточнив речник. Крім того, посадовець висловився щодо позиції України та Європи. З його слів, у Кремлі "не почули жодної заяви", яка б говорила про те, що Київ та Брюссель "готові до діалогу про інтереси Росії".

Ще одна тема, яка цікавила журналістів, це можливість приїзду Путіна на саміт G-20 у Маямі. Пєсков заявив, що "рішення ще обговорюється": не ясно, чи було запрошення від Трампа. Також він уточнив, що ніяк не коментує припущення про можливість підписання мирної угоди між РФ та Україною, як сподівається президент США.

Тим часом заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у коментарі росЗМІ пояснив, що "США ретельно аналізують заяви, які почули від глави РФ у Костянтинівському палаці". Зі слів Рябкова, завдання американців — це "адекватно передати отримані сигнали тим, хто не готовий до вирішення конфлікту і плекати ілюзії про можливість нав'язування неприйнятних підходів Росії".

Переговори щодо України — деталі зустрічі з Путіним 21 жовтня

Зазначимо, Фокус писав про зустріч Віткоффа та Путіна 21 жовтня у Санкт-Петербурзі, яка стосувалась переговорів щодо України. Перед початком розмов спецпредставник США назвав очільника Кремля "гуманною людиною", оскільки росіяни звільнили 70-річного американця, якого захопили в полон під час окупації Ізюму. Після цього відбулась тригодинна розмова, яку Віткофф та Джаред Кушнер оцінили як "позитивну та конструктивну".

Віткофф, вертаючись у США, приземлися в Осло та годину говорив з норвезьким прем'єром. Посадовець заявив, що Москва начебто погодилась на тристоронню зустріч на "вищому рівні". Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий на таку зустріч.

Нагадуємо, росЗМІ опублікували аналіз позиції Кремля, у якому виявили суперечності між відмовою Путіна від енергетичного перемир'я та його попередньою позицією.