"Россия не хочет воевать с Украиной": какие первые заявления Путина после переговоров (видео)

Российский диктатор Путин впервые выступил после переговоров по Украине 20–21 октября. Глава Кремля заявил, что земли Украины принадлежат РФ и что это "исторические российские земли". Также он сказал, что неуказанные учёные провели ДНК-исследования и вновь подтвердили, что украинцы и московиты — "один народ".

Заявление Путина прозвучало вечером 22 октября, сообщило российское СМИ ТАСС. В беседе с российским пропагандистом Павлом Зарубиным глава Кремля вновь обвинил Украину в том, что она виновата в войне. Также диктатор заверил, что не прекратит войну и что она закончится только после капитуляции украинцев и выполнения всех его требований.

Другие тезисы Путина касались Донецкой области, которую он считает частью РФ на основании "голосования народов Донбасса". Кроме того, чиновник заверил, что точно не планирует нападать на Европу и даже не готовится к такому развитию событий. По словам российского диктатора, именно Украина хочет воевать, а РФ — якобы нет. Путин сказал, что раз украинцы хотят воевать, то "пожалуйста" — он будет воевать. Кроме того, РФ ранее предлагала "помочь с Донбассом", но на эти условия Киев не согласился. Также он заверил, что изо всех сил ищет выход из войны РФ против Украины, и подтвердил, что вскоре возобновятся трехсторонние переговоры.

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Путин озвучил свои ожидания от предстоящего переговорного процесса. Во-первых, цель переговоров — это "окончательный мир и безопасность России". Во-вторых, в контексте безопасности РФ должны быть решены вопросы архитектуры безопасности в Европе: с этим тезисом якобы согласился американский переговорщик Стив Виткофф. В-третьих, война завершится только тогда, когда "Россия решит свои задачи, все цели войны будут достигнуты".

Переговоры по Украине — что известно о встречах 21 и 20 октября

20 октября специальный представитель США Стив Уиткофф посетил Осло и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. После этой встречи Зеленский заявил, что подтверждает готовность к энергетическому перемирию, и намекнул, что появился шанс получить гарантии безопасности, как у стран-членов НАТО.

21 октября в Санкт-Петербурге состоялась трехчасовая беседа Уиткоффа и Путина. По итогам встречи представитель Белого дома заявил, что все прошло позитивно. Единственный известный результат, подтвержденный в Кремле, — это возобновление трехсторонних переговоров на уровне делегаций в Абу-Даби. Также Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече на уровне президентов, но в РФ об этом молчат. Между тем российские СМИ собрали заявления представителей Кремля и пришли к выводу, что идею перемирия Кремль однозначно отверг.

Напоминаем, что 22 октября в интервью CNN президент Украины заявил, что возможна остановка войны, и пояснил, как будет проходить линия разграничения.