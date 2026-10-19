"Два года назад мог заключить более выгодную сделку": Трамп обвинил Зеленского в затягивании войны

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы "никогда не хотел" окончания войны. Глава Белого дома заявил, что Украина "потеряла моря и океаны" и значительную часть населения в результате боевых действий.

Дональд Трамп объяснил свои последние действия в отношении России тем, что в настоящее время он продолжает вести переговоры о прекращении войны и поэтому не хочет оттолкнуть Кремль от них необдуманными поступками. Об этом президент США написал на своей странице в Truth Social.

"Мое решение в отношении России очень простое. Я сейчас веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что бессмысленно оттолкнет Россию от стола переговоров. Достигается значительный прогресс, в том числе и в текущих переговорах по поводу заложников", — сообщил глава Белого дома.

Дональд Трамп также заявил, что РФ якобы сейчас "очень мало делает" или "не делает ничего", чтобы помочь Ирану в конфликте на Ближнем Востоке. Политик пояснил, что считает это важным шагом со стороны Кремля и не хочет, чтобы кто-то этому помешал.

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Кроме того, американский лидер в очередной раз упомянул об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, эти атаки "наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива", в частности в США от этого якобы страдают фермеры и предприятия. Россия же, как утверждает политик, "поставляет в мир миллионы баррелей дизельного топлива по низкой цене".

"Зеленскому это безразлично, и, честно говоря, с учетом всех тех денег, которые, как известно, предоставляет ему Европа и которые "нечестный" Джо Байден давал ему в прошлом, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", — заявил президент США.

Трамп раскритиковал Зеленского за удары по российским НПЗ Фото: Скрін

Трамп заявил, что Зеленский якобы ещё два года назад мог заключить "лучшее соглашение", чем то, которое возможно сейчас. А из-за затягивания конфликта Украина понесла большие потери.

"Его (Зеленского — ред.) страна лежит в руинах, значительная часть её территории утрачена, её океаны и моря исчезли, а мужское население сократилось, получило ранения и/или погибло", — написал глава Белого дома.

В заключение президент США подчеркнул, что стремится добиться прекращения боевых действий в Украине.

Напомним, 18 октября Трамп заявил, что принял "действительно очень хорошее решение" в отношении антироссийских санкций, которое, якобы, будет иметь положительные последствия как для США, так и для всего мира.

Кроме того, издание The New York Times сообщало, что Вашингтон призывает Украину рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский газ в Европу.