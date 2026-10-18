Президент США Дональд Трамп неожиданно обнаружил "пользу для всего мира" в отмене антироссийских санкций в соответствии с законом сенатора Линдси Грэма.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что на самом деле многие пока ещё ничего не знают о его решении в отношении санкций против РФ. Его заявление процитировали корреспонденты пресс-пула в социальных сетях.

Глава Белого дома подчеркнул, что принял "действительно очень хорошее решение", которое, якобы, будет иметь положительные последствия как для США, так и для всего мира.

"Многие из вас ещё не знают, какое решение я принял, но мы это выясним, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, на мой взгляд, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене", — подчеркнул Дональд Трамп.

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Американский лидер не стал вдаваться в подробности по этому поводу. Далее он заговорил о войне США в Иране и её "успешном" ходе. При этом Трамп не забыл в очередной раз подчеркнуть, что в настоящее время Соединённые Штаты находятся "на самом высоком уровне развития".

"Мы были мертвой страной. Вспомните, как было два года назад. Мы были мертвой страной, а сейчас мы — бесспорно самая популярная страна в мире", — заявил политик.

Что предшествовало

17 октября Дональд Трамп в целях снижения цен на бензин приостановил действие жестких пошлин и санкций против России в соответствии с "законом Грема". Таким образом глава Белого дома позволил Кремлю и в дальнейшем зарабатывать на продаже дизельного топлива, направляя средства на войну против Украины.

Это решение вызвало резкую критику в Конгрессе США. Там заявили, что Трамп встал на сторону агрессора.

Кроме того, издание The New York Times сообщало, что США предлагают РФ ещё один "спасательный круг" в отношении газа в рамках мирного соглашения.