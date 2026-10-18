"Багато з вас ще не знає": Трамп несподівано прокоментував скасування санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп несподівано знайшов "користь для всього світу" від скасування антиросійських санкцій за законом сенатора Ліндсі Грема.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп оголосив, що насправді про його рішення щодо санкцій проти РФ багато хто ще нічого не знає. Його заяву процитували кореспонденти преспулу в соцмережах.

Глава Білого дому підкреслив, що прийняв "насправді дуже хороше рішення", яке матиме нібито позитивні наслідки як для США, так і для світу.

"Багато хто з вас ще не знає, яке рішення я прийняв, але ми це з’ясуємо, і ви теж дізнаєтеся. Це дуже хороше рішення, і воно буде корисним для країни, а також, на мою думку, для всього світу, адже ми справді перебуваємо на світовій арені", — наголосив Дональд Трамп.

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Американський лідер не став вдаватися у подробиці щодо цього. Далі він заговорив про війну США в Ірані та її "хороший" перебіг. При цьому Трамп не забув наголосити вкотре про те, що наразі Сполучені Штати зараз перебувають "на найвищому рівні розвитку".

"Ми були мертвою країною. Згадайте, як було два роки тому. Ми були мертвою країною, а зараз ми — безперечно найпопулярніша країна у світі", — заяввив політик.

Що передувало

17 жовтня Дональд Трамп заради зниження цін на бензин призупинив жорсткі мита та санкції проти Росії за "законом Грема". У такий спосіб глава Білого дому дозволив Кремлю й надалі заробляти на продажу дизельного пального, спрямовуючи кошти на війну проти України.

Це рішення викликало різку критику в Конгресі США. Там заявили, що Трамп встав на бік агресора.

Також видання The New York Times повідомляло, що США пропонують ще одне "рятівне коло" для РФ щодо газу як частину мирної угоди.