"Більше газу Європі": США пропонують ще одне "рятівне коло" для РФ як частину мирної угоди, — NYT

Вашингтон закликає Україну розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський газ до Європи. Адміністрація президента США Дональда Трампа позиціює цей крок як частину мирної угоди.

Американська сторона вважає, що Європа має відновити закупівлі російського газу в більших обсягах, що б стало "економічним благом" для Москви і дозволило їй відновити свій вплив у регіоні. Європейці ставляться до такої пропозиції з обережністю, а критики кажуть, що це посилить Росію, пише видання The New York Times.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер порушили це питання під час нещодавніх переговорів з українською стороною, європейськими представниками і безпосередньо президентом України Володимиром Зеленським. В адміністрації глави Білого дому переконані, що для укладення мирної угоди Україна повинна відновити роботу газопроводів для відновлення постачання газу в Європу.

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Джерела, обізнані з цим питанням, заявили, що представники Трампа розглядають експорт російського газу як потенційну частину мирного врегулювання, враховуючи доходи, які надходитимуть до України, та те, що вони вважають "неминучим бажанням" європейських виборців отримувати дешевшу енергію.

Водночас критики гучно розкритикували цю ідею. За їхніми словами, замість того, щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна чи зробити сильнішими військові позиції України, чинна адміністрація витрачає час на вивчення економічних стимулів для Кремля. Американці обговорюють з росіянами потенційні угоди ще з минулого року, проте їхні ініціативи досі не вплинули на Путіна так, щоб він відмовився від своїх вимог щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Критики ідеї також заявляють, що ця частина "мирного плану" США є найбільш суперечливою та зухвалою, яка вплине і на США, і на Європу. Для американських компаній це може спричинити зниження попиту на американський скраплений природний газ у Європі. Для європейських урядів — це може надати поштовх політикам, які вже закликають припинити допомогу Україні та відновити відносини з Росією.

Деякі європейські та українські чиновники очікують, що США домагатимуться частки в експорті російського газу.

Варто нагадати, що, за даними видання, Україна припинила транспортування російського газу у січні 2025 року, втративши близько 1 мільярда доларів щорічних транзитних зборів. ЄС обіцяв повністю припинити імпорт російського газу, однак ще минулого року 13% імпорту газу до ЄС надходило саме від Росії.

Нагадаємо, 17 жовтня Трамп скасував мита й санкції проти Росії за "законом Грема".

Після цього у Конгресі розкритикували Трампа за поступки Путіну за "законом Грема".