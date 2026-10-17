"Знову зраджуємо Україну": у Конгресі розкритикували Трампа за поступки Путіну за "законом Грема"

Рішення очільника Білого дому Дональда Трампа призупинити жорсткі мита та санкції проти Росії за "законом Грема" викликало різку критику в Конгресі США. Там заявили, що Трамп встав на бік агресора.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, який є співавтором закону Грема, у соцмережі X заявив, що Трамп своїм кроком стає на бік агресора. За його словами, президент "знову підтверджує, що він стоїть на боці жорстокого бандита та тих, хто сприяє російській воєнній машині".

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Блюменталь стверджує, що Трамп діє проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та європейських союзників США.

Як відомо, Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем спільно виступили із заявою щодо свого законопроєкту про первинні та вторинні санкції проти Росії та тих, хто підтримує її агресію проти України. Це був Sanctioning Russia Act of 2025. Пізніше Блюменталь, Кунс і Дарлін Грем разом ще з понад 60 колегами внесли оновлений законопроєкт, названий на честь Ліндсі Грема.

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Член Палати представників від штату Вірджинія демократ Дон Беєр також у соцмережі X заявив, що скасування санкцій зраджує союзників і потребує реакції законодавців. "Останні поступки Трампа Путіну знову зраджують наших українських партнерів, і Конгрес мусить виправити цей недосконалий закон", — наголосив він.

За словами Беєра, це потрібно, щоб зупинити Трампа від "капітуляції перед Путіним" і забезпечити реальну підтримку України.

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Чи мав право Трамп скасувати мита проти РФ

У першому варіанті законопроєкті такого права у президента США не було. Але Трамп наполіг на тому, щоб мати таку можливість "для Національної безпеки". А ще він додав до важеля впливу на Росії ще й Іран.

Тобто закон дає Трампу такий інструмент, але це вже викликало хвилю обурення в Конгресі США. Проти таких дій Білого дому вже виступає частина як демократів, так і республіканців, які наголошують, що послаблення енергетичного тиску дозволить Кремлю отримувати додаткові прибутки для фінансування війни проти України.

Раніше Фокус писав, що Трамп заради зниження цін на бензин призупинив жорсткі мита та санкції проти Росії за "законом Грема", дозволивши Кремлю й надалі заробляти на продажу дизельного пального. Таким чином лідер США дозволив Росії постачати дизельне пальне на світові ринки, й за його планом Москва має негайно відправити на зовнішні ринки 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом збільшити обсяги до 1 млн тонн і довести постачання до 3 млн тонн.

Окрім цього, у Вашингтоні пригрозили Україні за подальші удари по російських НПЗ. Погрози підтвердили справою: ЗСУ відчули зменшення швидкості передачі даних для своїх дронів через супутники Starlink, а в України декілька разів не було інформації щодо запуску балістики окупантів РФ.