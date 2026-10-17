"Снова предаем Украину": в Конгрессе раскритиковали Трампа за уступки Путину по "закону Грема"

Решение главы Белого дома Дональда Трампа приостановить введение жестких пошлин и санкций против России в соответствии с "законом Грема" вызвало резкую критику в Конгрессе США. Там заявили, что Трамп встал на сторону агрессора.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, являющийся соавтором закона Грэма, заявил в социальной сети X, что Трамп своим шагом встает на сторону агрессора. По его словам, президент "вновь подтверждает, что он стоит на стороне жестокого бандита и тех, кто способствует российской военной машине".

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Блюменталь утверждает, что Трамп действует вопреки интересам большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и европейских союзников США.

Как известно, Блюменталь и республиканец Линдси Грэм совместно выступили с заявлением относительно своего законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России и тех, кто поддерживает её агрессию против Украины. Это был "Sanctioning Russia Act of 2025". Позже Блюменталь, Кунс и Дарлин Грэм вместе с более чем 60 коллегами внесли обновленный законопроект, названный в честь Линдси Грэма.

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Член Палаты представителей от штата Вирджиния, демократ Дон Бейер, также заявил в социальной сети X, что отмена санкций является предательством союзников и требует реакции законодателей. "Последние шаги Трампа в отношении Путина вновь предают наших украинских партнеров, и Конгресс должен исправить этот несовершенный закон", — подчеркнул он.

По словам Бейера, это необходимо, чтобы не дать Трампу "капитулировать перед Путиным" и обеспечить реальную поддержку Украины.

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Имел ли Трамп право отменить пошлины в отношении РФ

В первоначальной версии законопроекта у президента США такого права не было. Но Трамп настоял на том, чтобы иметь такую возможность "в интересах национальной безопасности". Кроме того, он включил в список стран, на которые можно оказывать давление, не только Россию, но и Иран.

То есть закон предоставляет Трампу такой инструмент, но это уже вызвало волну возмущения в Конгрессе США. Против таких действий Белого дома уже выступает часть как демократов, так и республиканцев, которые подчеркивают, что ослабление энергетического давления позволит Кремлю получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

Ранее Фокус писал, что Трамп в целях снижения цен на бензин приостановил действие жестких пошлин и санкций против России в соответствии с "законом Грема", позволив Кремлю и в дальнейшем зарабатывать на продаже дизельного топлива. Таким образом, лидер США разрешил России поставлять дизельное топливо на мировые рынки, и, согласно его плану, Москва должна немедленно отправить на внешние рынки 300 тысяч тонн топлива, в ноябре — ещё 500 тысяч тонн, а впоследствии увеличить объемы до 1 млн тонн и довести поставки до 3 млн тонн.

Кроме того, в Вашингтоне пригрозили Украине в случае дальнейших ударов по российским НПЗ. Угрозы подтвердились на деле: ВСУ зафиксировали снижение скорости передачи данных для своих дронов через спутники Starlink, а в Украине несколько раз отсутствовала информация о запусках баллистических ракет оккупантов РФ.