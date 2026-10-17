Удар в спину Украине: Трамп отменил пошлины и санкции против России в соответствии с "законом Грема"

Президент США Дональд Трамп в целях снижения цен на бензин приостановил действие жестких пошлин и санкций против России в соответствии с "законом Грема", позволив Кремлю и в дальнейшем зарабатывать на продаже дизельного топлива.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения ряда санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных новым американским законом о наказании России и Ирана в рамках законодательного акта имени сенатора Линдси Грэма. Своё решение он объяснил национальными интересами США. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома 16 октября 2026 года, а об экономическом контексте решения сообщило информационное агентство Reuters.

В тексте президентского указа отмечается: "…настоящим я отменяю применение любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 „закона Грема“ или настоящим указом. Я представил в Конгресс подтверждение того, что такой отказ соответствует национальным интересам США".

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Указ касается закона "О введении санкций против России и Ирана" (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), который Трамп подписал 18 сентября 2026 года. Документ предусматривает санкции против России и связанных с ней лиц и компаний, а также дополнительные пошлины на товары из России и некоторых других стран.

Причиной скорой отмены масштабных пошлин на российские энергоносители стало то, что эти ограничения начали мешать планам Белого дома по снижению цен на дизельное топливо внутри США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября 2026 года.

Так, на прошлой неделе Трамп объявил о намерении сотрудничать с российской стороной с целью вывода на мировой рынок запасов дизельного топлива, накопленных в РФ.

Кроме того, приостановка действия положений закона позволит Вашингтону избежать жесткого противостояния с крупнейшими покупателями российской нефти и нефтепродуктов — в частности, с Индией, Китаем и Турцией.

В то же время документ не отменяет автоматически все ранее введенные американские санкции против России. В указе отдельно указано, что действующие ограничения, введенные на основании предыдущих президентских указов, остаются в силе.

Какие пошлины планировалось ввести в отношении России и её партнёров

Закон Грема предусматривал возможность введения масштабных тарифных ограничений.

В частности, речь шла о следующих мероприятиях:

До 500 % пошлин на товары российского происхождения , импортируемые в США, с учетом предусмотренных законом исключений.

, импортируемые в США, с учетом предусмотренных законом исключений. До 100% пошлин на товары из отдельных стран , которые продолжают закупать российскую нефть или газ, а также из государств, помогающих обходить санкции.

, которые продолжают закупать российскую нефть или газ, а также из государств, помогающих обходить санкции. Дополнительные ограничения в отношении российских физических и юридических лиц, а также финансовых учреждений.

Положения о вторичных пошлинах касались, в частности, крупнейших покупателей российской нефти и газа. Среди стран, которые могли попасть под такие ограничения, называли Китай, Индию и Турцию.

Однако указ Трампа предусматривает отказ от введения соответствующих пошлин. Поэтому сам факт наличия этих положений в законе не означает, что они вступили в силу.

Юридические нюансы и реакция в США

Формально указ Трампа устанавливает соответствующие пошлины, но сразу же приостанавливает их действие. Это оставляет за американской администрацией рычаг влияния: если президент решит возобновить давление на Москву, эти ограничительные меры можно будет ввести в действие позже без принятия новых решений.

В то же время отказ от применения "закона Грема" грозит вызвать волну возмущения в Конгрессе США. Против таких действий Белого дома уже выступает часть как демократов, так и республиканцев, которые подчеркивают, что ослабление энергетического давления позволит Кремлю получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

Напомним, Дональд Трамп разрешил России поставлять дизельное топливо на мировые рынки, несмотря на санкции, введенные из-за войны против Украины. Согласно его плану, Москва должна немедленно отправить на внешние рынки 300 тысяч тонн топлива, в ноябре — ещё 500 тысяч тонн, а впоследствии увеличить объёмы до 1 млн тонн и довести поставки до 3 млн тонн.

Трамп объяснил это решение стремлением снизить цены на топливо в США и заявил: "Более низкие цены для американцев, особенно для наших крупных фермеров, животноводов и дальнобойщиков, являются моим главным приоритетом".

Кроме того, Фокус писал, что Путин не предложил США никаких уступок в обмен на соглашение о дизельном топливе. По оценке аналитиков, решение Дональда Трампа ослабить соответствующие санкционные ограничения стало односторонней уступкой Москве, которая сможет возобновить продажу топлива на мировых рынках и получать дополнительные доходы. В ISW также напомнили, что Россия ограничила экспорт дизельного топлива после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, которые затруднили поставки топлива, в частности для российской армии.