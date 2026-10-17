Удар у спину Україні: Трамп скасував мита й санкції проти Росії за "законом Грема"

Президент США Дональд Трамп заради зниження цін на бензин призупинив жорсткі мита та санкції проти Росії за "законом Грема", дозволивши Кремлю й надалі заробляти на продажу дизельного пального.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування низки санкцій, обмежень і мит, передбачених новим американським законом про покарання Росії та Ірану у межах законодавчого акта імені сенатора Ліндсі Грема. Своє рішення він пояснив національними інтересами США. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Білого дому 16 жовтня 2026 року, а про економічний контекст рішення повідомило інформаційне агентство Reuters.

У тексті президентського указу зазначається: "…цим я скасовую застосування будь-яких мит, передбачених статтями 112 та 113 "закону Грема" або цим указом. Я подав до Конгресу підтвердження того, що така відмова відповідає національним інтересам США".

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Указ стосується закону Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який Трамп підписав 18 вересня 2026 року. Документ передбачає санкції проти Росії та пов'язаних із нею осіб і компаній, а також додаткові мита на товари з Росії та деяких інших країн.

Причиною швидкого скасування масштабних мит на російські енергоносії стало те, що обмеження почали ускладнювати плани Білого дому щодо зниження цін на дизельне паливо всередині США напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада 2026 року.

Так, минулого тижня Трамп оголосив про намір співпрацювати з російською стороною заради виведення накопичених у РФ запасів дизелю на світовий ринок.

Крім того, призупинення норм закону дасть змогу Вашингтону уникнути жорсткого протистояння з найбільшими покупцями російської нафти та нафтопродуктів — зокрема Індією, Китаєм та Туреччиною.

Водночас документ не скасовує автоматично всі раніше запроваджені американські санкції проти Росії. В указі окремо зазначено, що чинні обмеження, введені на підставі попередніх президентських указів, залишаються в силі.

Які мита мали запровадити проти Росії та її партнерів

Закон Грема передбачав можливість застосування масштабних тарифних обмежень.

Зокрема, йшлося про такі заходи:

До 500% мит на товари російського походження , що імпортуються до США, з урахуванням передбачених законом винятків.

, що імпортуються до США, з урахуванням передбачених законом винятків. До 100% мит на товари з окремих країн , які продовжують купувати російську нафту або газ, а також із держав, що допомагають обходити санкції.

, які продовжують купувати російську нафту або газ, а також із держав, що допомагають обходити санкції. Додаткові обмеження проти російських фізичних та юридичних осіб, а також фінансових установ.

Положення про вторинні мита стосувалися, зокрема, найбільших покупців російської нафти й газу. Серед країн, які могли потрапити під такі обмеження, називали Китай, Індію та Туреччину.

Однак указ Трампа передбачає відмову від застосування відповідних мит. Тому сам факт наявності цих положень у законі не означає, що вони почали діяти.

Юридичні нюанси та реакція в США

Формально указ Трампа встановлює відповідні мита, але одразу призупиняє їхню дію. Це залишає за американською адміністрацією важіль впливу: якщо президент вирішить поновити тиск на Москву, ці обмежувальні заходи можна буде ввести в дію пізніше без ухвалення нових рішень.

Водночас відмова від застосування "закону Грема" загрожує викликати хвилю обурення в Конгресі США. Проти таких дій Білого дому вже виступає частина як демократів, так і республіканців, які наголошують, що послаблення енергетичного тиску дозволить Кремлю отримувати додаткові прибутки для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, Дональд Трамп дозволив Росії постачати дизельне пальне на світові ринки, попри санкції, запроваджені через війну проти України. За його планом, Москва має негайно відправити на зовнішні ринки 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом збільшити обсяги до 1 млн тонн і довести постачання до 3 млн тонн.

Трамп пояснив рішення прагненням знизити ціни на пальне у США та заявив: "Нижчі ціни для американців, особливо для наших великих фермерів, тваринників і далекобійників, є моїм найбільшим пріоритетом".

Також Фокус писав, що Путін не запропонував США жодних поступок в обмін на угоду про дизель. За оцінкою аналітиків, рішення Дональда Трампа послабити відповідні санкційні обмеження стало односторонньою поступкою Москві, яка зможе відновити продаж пального на світових ринках і отримувати додаткові доходи. В ISW також нагадали, що Росія обмежила експорт дизелю після українських ударів по нафтопереробних заводах, які ускладнили постачання пального, зокрема для російської армії.