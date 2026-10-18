"Больше газа в Европу": США предлагают еще один "спасательный круг" для РФ в рамках мирного соглашения, — NYT

Вашингтон призывает Украину рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский газ в Европу. Администрация президента США Дональда Трампа позиционирует этот шаг как часть мирного соглашения.

Американская сторона считает, что Европа должна возобновить закупки российского газа в больших объемах, что стало бы "экономическим благом" для Москвы и позволило бы ей восстановить свое влияние в регионе. Европейцы относятся к такому предложению с осторожностью, а критики заявляют, что это усилит Россию, пишет издание The New York Times.

Посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подняли этот вопрос в ходе недавних переговоров с украинской стороной, европейскими представителями и непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским. В администрации главы Белого дома убеждены, что для заключения мирного соглашения Украина должна возобновить работу газопроводов, чтобы возобновить поставки газа в Европу.

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Источники, осведомленные об этом вопросе, заявили, что представители Трампа рассматривают экспорт российского газа как потенциальную составляющую мирного урегулирования, учитывая доходы, которые будут поступать в Украину, а также тот факт, что они считают "неизбежным стремлением" европейских избирателей получать более дешевую энергию.

В то же время критики резко раскритиковали эту идею. По их словам, вместо того чтобы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина или укрепить военные позиции Украины, нынешняя администрация тратит время на изучение экономических стимулов для Кремля. Американцы обсуждают с россиянами потенциальные соглашения еще с прошлого года, однако их инициативы до сих пор не повлияли на Путина так, чтобы он отказался от своих требований относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Критики этой идеи также заявляют, что эта часть "мирного плана" США является наиболее спорной и дерзкой и повлияет как на США, так и на Европу. Для американских компаний это может привести к снижению спроса на американский сжиженный природный газ в Европе. Для европейских правительств — это может дать толчок политикам, которые уже призывают прекратить помощь Украине и восстановить отношения с Россией.

Некоторые европейские и украинские чиновники ожидают, что США будут добиваться доли в экспорте российского газа.

Стоит напомнить, что, по данным издания, Украина прекратила транспортировку российского газа в январе 2025 года, лишившись около 1 миллиарда долларов ежегодных транзитных сборов. ЕС обещал полностью прекратить импорт российского газа, однако еще в прошлом году 13% импорта газа в ЕС поступало именно из России.

Напомним, 17 октября Трамп отменил пошлины и санкции против России в соответствии с "законом Грема".

После этого в Конгрессе раскритиковали Трампа за уступки Путину в соответствии с "законом Грема".