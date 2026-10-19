"Два роки тому міг укласти кращу угоду": Трамп звинуватив Зеленського у затягуванні війни

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, заявивши про те, що він нібито "ніколи не хотів" завершення війни. Глава Білому дому заявив, що Україна "втратила моря і океани" та значну частину населення внаслідок бойових дій.

Дональд Трамп пояснив свої останні дії щодо Росії тим, що наразі він продовжує вести переговори про закінчення війни, і через те не хоче відштовхнути Кремль від них необдуманими вчинками. Про це президент США написав на своїй сторінці у Truth Social.

"Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я зараз веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що безглуздо відштовхне Росію від столу переговорів. Досягається значний прогрес, зокрема й у поточних переговорах щодо заручників", — повідомив глава Білого дому.

Дональд Трамп також заявив, що РФ нібито зараз "дуже мало робить" або ж "не робить нічого" для того, щоб допомогти Ірану у конфлікті на Близькому Сході. Політик пояснив, що вважає це важливим кроком з боку Кремля, і що не хоче, аби на заваді цьому хтось став.

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Окрім того, американський лідер вчергове згадав про українські удари по російських нафтопереробних заводах. За словами Трампа, ці атаки "серйозно шкодять світовим ринкам дизельного пального", зокрема у США від цього нібито страждають фермери та підприємства. РФ у той час, як стверджує політик, "постачає у світ мільйони барелів дизельного пального за низькою ціною".

"Зеленському це байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які, як відомо, надає йому Європа, і які "нечесний" Джо Байден давав йому в минулому, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", — заявив президент США.

Трамп розкритикував Зеленського через удари по російських НПЗ Фото: Скрін

Трамп заявив, що Зеленський нібито ще два роки тому міг укласти "кращу угоду", аніж та, яка може бути зараз. А через затягування конфлікту Україна зазнала багато втрат.

"Його (Зеленського — ред.) країна лежить у руїнах, значна частина її території втрачена, її океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося, поранено та/або загинуло", — написав глава Білого дому.

Наприкінці президент США підкреслив, що прагне домогтися завершення бойових дій в Україні.

Нагадаємо, 18 жовтня Трамп заявив, що прийняв "насправді дуже хороше рішення" щодо антиросійських санкцій, яке матиме нібито позитивні наслідки як для США, так і для світу.

Також видання The New York Times повідомляло, що Вашингтон закликає Україну розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський газ до Європи.