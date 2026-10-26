Границы НАТО 1997 года: какие новые требования Путина на переговорах по Украине — The Telegraph

Российский диктатор Путин планирует использовать переговоры по Украине для оказания давления на НАТО с целью заставить альянс вернуться к границам 1997 года, сообщили СМИ. Если требования выполнят, то в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии не останется войск Альянса на фоне угрозы вторжения РФ. Каковы требования Путина для обеспечения гарантий безопасности Москве?

На мирных переговорах по Украине российский диктатор выдвинул ультиматум, касающийся стран Европы и НАТО, говорится в материале издания The Telegraph. Неназванный собеседник из дипломатических кругов рассказал, что Кремль намеренно заговорил о привлечении европейцев к трехсторонним контактам между США, Украиной и РФ. Таким образом россияне хотят вернуться к вопросу расширения альянса после 1997 года, которое Москва считает "коренной причиной войны".

СМИ напомнили о заявлении советника Путина Юрия Ушакова, который говорил о допуске Европы к переговорам. В этом контексте чиновник даже упомянул о "миротворческом континенте" из европейских войск для выполнения мирного соглашения. Также Ушаков заявил, что соглашение до сих пор не заключено, поскольку США не смогли оказать достаточного влияния на Украину, поэтому к переговорам следует привлечь Европу. Россия поднимет вопрос о "более широком контексте послевоенных договоренностей по безопасности в Европе", и именно об этом могут говорить во время следующей встречи делегаций в Абу-Даби, написало The Telegraph.

Видео дня

В материале привели инфографику с данными об армиях, которые без НАТО будут противостоять РФ, если Путин добьётся выполнения своих требований. Например, в Эстонии — 47-тысячная армия, в Литве — 169-тысячная. Между тем численность российской армии составляет 1,1 млн человек.

Переговоры по Украине — войска стран-членов НАТО Фото: The Telegraph

По оценке медиа-аналитиков, Путин вернулся за стол переговоров благодаря решению Трампа отменить часть санкций против РФ: речь идет о разрешении на продажу российского дизельного топлива на мировом рынке и разрешении на определенные рейсы теневого флота. Дипломаты, которые общались с журналистами на условиях анонимности, заверили, что Европа остаётся такой же "непоколебимой", как и в феврале 2022 года, и отвергает все требования РФ.

Между тем в материале привели высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который также отверг требования Путина. Впрочем, Альянс все же согласился обсудить "озабоченность" Кремля, но категорически не соглашается на "вывод войск и ядерного оружия из бывших советских республик".

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что после встреч 20–21 октября в Осло и Санкт-Петербурге появилось краткое интервью Путина российскому пропагандисту Зарубину, в котором диктатор высказался по поводу переговоров по Украине. Путин заявил, что Донбасс и другие оккупированные территории Украины принадлежат РФ и что война завершится после достижения всех целей Кремля.

Напоминаем, что 24 октября в СМИ появилась информация о якобы возможной мирной сделке в 2022 году, в рамках которой Путин согласился вывести войска с территории Украины.