Кордони НАТО 1997 року: які нові вимоги Путіна на переговорах по Україні, — The Telegraph

Російський диктатор Путін планує використати переговори щодо України для тиску на НАТО, щоб альянс повернувся до кордонів 1997 року, повідомило медіа. Якщо вимоги виконають, то у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії не стане військ Альянсу на тлі загрози вторгнення РФ. Які вимоги Путіна задля гарантій безпеки Москві?

На мирних переговорах щодо України російський диктатор висунув ультиматум, який стосується країн Європи та НАТО, ідеться у матеріалі медіа The Telegraph. Неназваний співрозмовник з дипломатичних джерел розповів, що Кремль навмисно заговорив про долучення європейців до тристоронніх контактів США, України та РФ. Таким чином росіяни хочуть повернутись до питання розширення альянсу після 1997 року, яке Москва вважає "корінною причиною війни".

Медіа нагадало заяву путінського радника Юрія Ушакова, який сказав про допуск Європи до переговорів. У цьому контексті посадовець навіть згадав про "миротворчий континент" з європейських військ для виконання мирної угоди. Також Ушаков заявив, що угоду досі не уклали, бо США не змогли достатньо вплинути на Україну, тому до переговорів слід залучити Європу. РФ порушить питання про "ширший контекст повоєнних домовленостей щодо безпеки в Європі", і саме про це можуть говорити під час наступної зустрічі делегацій в Абу-Дабі, написало The Telegraph.

Видео дня

У матеріалі навели інфографіку з даними про армії, які без НАТО протистоятимуть РФ, якщо Путін доб'ється виконання своїх вимог. Наприклад, в Естонії — 47-тисячне військо, у Литві — 169-тисячне. Тим часом російська армія — 1,1 млн осіб.

Переговори щодо України — війська країн-членів НАТО Фото: The Telegraph

За оцінкою аналітиків медіа, Путін повернувся за стіл переговорів завдяки рішенню Трампа скасувати частину санкцій проти РФ: ідеться про дозвіл продавати російський дизель на світовому ринку та дозвіл на детальні рейси тіньового флоту. Дипломати, які говорили з журналістами на умовах анонімності, запевнили, що Європа така ж "непохитна", як у лютому 2022 року, та відкидає усі вимоги РФ.

Тим часом у матеріалі навели тези генсека НАТО Марка Рютте, який також відкинув вимоги Путіна. Втім, Альянс все ж погодився обговорити "занепокоєння" Кремля, але категорично не погоджується на "виведення військ та ядерної зброї з колишніх радянських республік".

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, після зустрічей 20-21 жовтня в Осло та Санкт-Петербурзі з'явилось коротке інтерв'ю Путіна російському пропагандисту Зарубіну, у якому диктатор висловився щодо переговорів по Україні. Путін заявив, що РФ належить Донбас та інші окуповані території України і що війна завершиться після досягнення усіх цілей Кремля.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що на мирних переговорах порушили питання гарантій Україні на рівні статті 5 Договору НАТО, але не пояснив, у чому саме вони полягатимуть. Водночас російський політолог зібрав заяви Кремля і підсумував, що Путін відмовився від енергетичного перемир'я, хоч особисто прямо це не сказав. Ще один підсумок зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з російським диктатором — тимчасове припинення вогню в Олешках на Херсонщині задля порятунку людей в умовах гуманітарної катастрофи.

Нагадуємо, 24 жовтня медіа розповіло про начебто можливість мирної угоди у 2022 році, у якій Путін погодився відвести війська з української території.