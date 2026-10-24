Путін нібито був готовий відвести війська до кордонів 2022 року: чому угоду не уклали, — FT

Володимир Путін нібито планував відвести російські війська на позиції, які вони займали до початку повномасштабного вторгнення. Але українське керівництво, як пише американське видання, начебто відмовилося від угоди.

На початку 2023 року глава Кремля ніби був готовий відмовитися від наступу та збирався відвести російські війська на позиції, які ті займали станом на 24 лютого 2022 року. За це Путін хотів, аби Україна забула про вступ до НАТО та визнала суверенітет РФ над Кримом та окупованою частиною Донбасу, пише видання The Financial Times з посиланням на учасників переговорів.

Неформальними посередниками між російською та українською сторонами виступали американський юрист Річард Конн та інвестбанкір Боб Форесман, які мали досвід роботи з РФ та зв'язки в Білому домі й мали вихід на співробітника Ради нацбезпеки США Еріка Гріна, відповідального за Росію. Своєю чергою колишній офіцер східнонімецької спецслужби "Штазі", близький знайомий Путіна Маттіас Варніг підтримував зв'язок із Кремлем, а український продюсер Олександр Роднянський контактував із Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Як розповіли виданню учасники переговорів, згідно з планом, РФ повинна була вивести війська з більшої частини окупованих територій та встановити лінію фронту по кордонах, які Москва контролювала в лютому 2022 року. Київ же, як інформує видання, мав визнати контроль над Кримом та забезпечити вільний сухопутний прохід до півострова.

Для закріплення угоди щодо припинення вогню Україна отримувала гарантії безпеки від країн НАТО. Росія ж могла натомість почати переговори про окрему угоду зі США.

Переговорники передали проєкт документа в Москву та Київ для обговорення з лідерами. На початку лютого, під час зустрічі представників групи, Варніг розповів, що Путін, за його словами, уважно прочитав документ, роблячи позначки, й нібито погодився з запропонованою лінією фронту. При цьому глава Кремля заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу неможливий, але він нібито готовий розглянути членство в ЄС та інші механізми безпеки, які раніше обговорювалися в Стамбулі 2022 року.

"Якщо ми зможемо домовитися про кордон і про НАТО, то зможемо обговорити все інше", — передав переговорникам Варніг слова Путіна.

Однак, як пише видання, успіхи української армії на фронті змінили ситуацію. Роднянський ніби ледве вмовив Зеленського та Єрмака ознайомитися з документами, які нібито зазначили, що не збираються йти на поступки, розраховуючи досягти більшого.

Пізніше Володимир Путін доручив підтвердити повноваження неформальної групи й вже колишній радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив помічнику глави Кремля Юрію Ушакову, що Вашингтон не підтримує цей канал, вважаючи достатніми наявні офіційні канали зв'язку. Й без офіційної підтримки Білого дому переговори втратили динаміку, а вимоги Путіна до України помітно посилилися, пише видання.

Учасники переговорів вважають, що 2023 року США і Україна "упустили можливість домогтися миру на значно вигідніших умовах, ніж ті, на які Путін готовий погодитися наразі". При цьому Варніг стверджував, пише видання, що російський диктатор нібито завжди був відкритий для "розумного врегулювання", посилаючись на результати переговорів у Стамбулі у 2022 році та зустріч з Трампом на Алясці.

Зазначимо, що українські посадові особи інформацію, оприлюднену виданням The Financial Times, на момент виходу матеріалу не коментували.

Нагадаємо, переговори в Абу-Дабі, заплановані на першу половину листопада, відбудуться у тристоронньому форматі, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський оголосив, що Україна готова заморозити конфлікт по лінії бойового зіткнення. Водночас Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.