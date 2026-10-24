"Заморозити війну по лінії фронту просто зараз": Зеленський відповів, за яких умов підпише мирну угоду

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна готова завершити війну якнайшвидше, заморозивши конфлікт по лінії бойового зіткнення. Водночас Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.

Зеленський не піде на мирну угоду, умови якої теоретично передбачають відмову від української території. Про це президент заявив в інтерв'ю для медіа ABC News, оприлюдненому 24 жовтня.

На запитання журналіста про те, чи готовий би був він підписати мирну угоду, якби сьогодні випала така нагода, Володимир Зеленський відповів ствердно. Коли ж ведучий уточнив, чи погодився б на це український лідер, якби серед умов теоретично була б віддача 25% територій, президент заперечив. За його словами, це б означало відмову від всієї території українського Донбасу, яку РФ наразі не контролює.

"Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо відмовитися від усього Донбасу, це означатиме, що вони (росіяни — ред.) контролюватимуть 25%. Наразі вони контролюють 19,3%", — підкреслив Зеленський.

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Продовжуючи розмову, журналіст уточнив у президента, чи підписав він би угоду з такими умовами. На це політик відповів, що Київ готовий завершувати війну, заморозивши її по теперішній лінії фронту.

"Ми готові зупинити війну якнайшвидше. Заморозити конфлікт по всій лінії фронту просто зараз", — наголосив президент.

Зеленський також додав, що чув про таку умову, що Київ має визнати захоплені ворожою армією території російськими. Він заявив, що на таке Україна не погодиться.

Обмеження Starlink, дефіцит ракет Patriot та тимчасова відсутність розвідданих щодо балістики

Під час інтерв'ю Зеленський також говорив про низку обмежень з боку США, запроваджених щодо України останнім часом. Президент заявив, що швидкість Starshield, яким користуються військові, і досі обмежена.

Також президент повідомив, що упродовж останніх 90 днів Україна отримала від США тільки 24 ракети-перехоплювачі Patriot, необхідні Києву для протидії російським балістичним ударам. Коли ведучий уточнив, чи намагався Вашингтон перешкодити європейським союзникам передати ці ракети, Зеленський уточнив, що США просто не підписали угоди щодо цього.

Нагадаємо, 22 жовтня в інтерв'ю CNN Зеленський допустив замороження фронту без відмови від територій.

Раніше в інтерв'ю Стівену Бартлетту Зеленський відверто розповів про свій стан під час війни.