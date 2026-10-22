"Я виживаю разом зі своєю країною": Зеленський відверто розповів про свій стан під час війни

У нещодавньому інтерв'ю президент України Володимир Зеленський відверто розповів про свій емоційний стан, зізнавшись у глибокому внутрішньому болю та безсонні, викликаних війною. Водночас глава держави наголосив, що діти та непохитна віра в остаточну перемогу добра допомагають йому знаходити сили рухатися далі.

Під час розмови британський інтерв'юер Стівен Бартлетт запитав президента, що дає йому сили йти вперед і як він тримається у найважчі моменти.

"Це страшенний біль, якого нікому не побажаю. Важко. Чесно, я не сплю", — зізнався Зеленський.

Сім'я залишається для українського лідера головним джерелом мотивації та стійкості. За словами президента, саме діти надихають його бути прикладом та зберігати самовладання.

"Мої діти тримають мене на землі. Я хочу, щоб вони пишалися мною. Я маю бути прикладом: будь сильним, будь якомога хоробрішим, але не ховай біль, якщо він є", — наголосив глава держави.

Зеленський в інтерв'ю Стівена Бартлетта Фото: Youtube

Відповідаючи на запитання про свій нинішній стан, Зеленський був щирий, наголосивши, що проходить через усі ці випробування разом зі своєю країною.

Видео дня

"Важко, бо я виживаю разом зі своєю країною і своїм народом. І справді постає питання: чи настане завтра? І відповідь на це — так, настане", — наголосив він.

Незважаючи на сувору реальність, Володимир Зеленський підсумував, що залишається оптимістом і продовжує щиро вірити в те, що добро неминуче переможе.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що просив у Дональда Трампа перехоплювачі для захисту енергетичної інфраструктури, однак натомість Київ отримав лише прохання припинити удари, а згодом – обмеження в розвідданих і зниження швидкості Starlink.

Президент України заявив, що американський лідер останнім часом дедалі більше тисне на Київ, що схоже на спроби примусити капітулювати у війні із Росією.