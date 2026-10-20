"Вони лише просять нас зупинитися": Зеленський про відмову США дати перехоплювачі для ППО

Замість ракет для ППО Київ отримав прохання припинити удари по НПЗ, а згодом ще й обмеження розвідданих та уповільнений Starlink.

Володимир Зеленський просив у Дональда Трампа перехоплювачі для захисту енергетичної інфраструктури, однак натомість Київ отримав лише прохання припинити удари, а згодом – обмеження в розвідданих і зниження швидкості Starlink. Про це президент сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

"Я пішов на зустріч з ним як з партнером: якщо росіяни вдарили нас, а ми не зможемо відповісти, це несправедливо. Я сказав: якщо для вас, союзників, це необхідно, і ви не можете зупинити Путіна, принаймні дайте нам перехоплювачі для захисту енергетичної інфраструктури. Ми все одно зазнаємо втрат, але це буде поведінка партнера. Натомість вони не дали нам цих ракет: вони лише просять нас зупинитися", – сказав він.

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За словами Зеленського, це вже не погрози, а реальні обмеження, і щодо України вони несправедливі. Водночас він висловив вдячність американському народові та команді Трампа, яка хоче завершити війну, і додав, що сторони зустрічаються й розмовляють, але між партнерами мусить бути чесність.

Стратегічні відносини зі Сполученими Штатами, наголосив президент, були важливими від початку окупації й особливо під час великої війни. Підтримку надавали і американський народ, і адміністрації, і обидві партії. Київ, за його словами, завжди хотів відносин, побудованих на чесності, справедливості та прозорості, і нічого приховувати від американського президента не має наміру.

Опитування Чи варто Україні іти на територіальні поступки під тиском США заради мирної угоди? Опитування відкрите до Так, інакше війну завершити не вдасться Так, але лише за умови надійних гарантій безпеки Ні, це буде капітуляцією Не варто, бо РФ це не зупинить Складно відповісти Голосувати

Думки й інтереси можуть різнитися, проте спільного між українцями та американцями значно більше, ніж між Америкою та Росією, зауважив Зеленський. Співпраця, за його словами, нікуди не зникла: американську зброю Україна отримує через програми, які фінансують європейці, і сьогодні за цю зброю Київ платить.

Попри це він визнає, що вважає Трампа союзником, рішення якого водночас підштовхують Україну до капітуляції.

Напередодні українська сторона говорила з переговорною групою Трампа. Зеленський сказав, що Київ готовий до обговорення переговорів і мирної угоди з Путіним, адже мир залишається пріоритетом, а особисті питання він воліє не змішувати зі справами. Зустрітися з американцями президент готовий, можливо, вже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп різко розкритикував Зеленського, заявивши, що той нібито "ніколи не хотів" завершення війни. Господар Білого дому також сказав, що Україна втратила моря, океани й значну частину населення через бойові дії.

Також держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що тривають обговорення щодо того, як саме Україна може використовувати супутниковий зв'язок Starshield у війні проти Росії.