"Они только просят нас остановиться": Зеленский об отказе США предоставить перехватчики для ПВО

Вместо ракет для ПВО Киев получил просьбу прекратить удары по НПЗ, а впоследствии ещё и ограничение доступа к разведданным, а также замедленную работу Starlink.

Владимир Зеленский просил у Дональда Трампа перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры, однако вместо этого Киев получил лишь просьбу прекратить удары, а впоследствии — ограничения на разведывательные данные и снижение скорости Starlink. Об этом президент заявил в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

"Я пошёл на встречу с ним как с партнёром: если россияне нанесут нам удар, а мы не сможем ответить, это несправедливо. Я сказал: если для вас, союзников, это необходимо, и вы не можете остановить Путина, по крайней мере дайте нам перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры. Мы все равно понесем потери, но это будет поведение партнера. Вместо этого они не дали нам этих ракет: они лишь просят нас остановиться", — сказал он.

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По словам Зеленского, это уже не угрозы, а реальные ограничения, и в отношении Украины они несправедливы. В то же время он выразил благодарность американскому народу и команде Трампа, которая хочет положить конец войне, и добавил, что стороны встречаются и ведут переговоры, но между партнерами должна быть честность.

Стратегические отношения с Соединёнными Штатами, подчеркнул президент, были важны с самого начала оккупации и особенно во время большой войны. Поддержку оказывали и американский народ, и администрации, и обе партии. Киев, по его словам, всегда стремился к отношениям, построенным на честности, справедливости и прозрачности, и не намерен ничего скрывать от американского президента.

Опрос Стоит ли Украине идти на территориальные уступки под давлением США ради мирного соглашения? Опрос открыт до Да, иначе войну завершить не удастся Да, но только при условии надежных гарантий безопасности Нет, это будет капитуляцией Не стоит, потому что РФ это не остановит Сложно ответить Голосувати

Мнения и интересы могут различаться, однако общего между украинцами и американцами гораздо больше, чем между Америкой и Россией, отметил Зеленский. Сотрудничество, по его словам, никуда не исчезло: американское оружие Украина получает в рамках программ, финансируемых европейцами, и сегодня за это оружие Киев платит.

Несмотря на это, он признает, что считает Трампа союзником, решения которого в то же время подталкивают Украину к капитуляции.

Накануне украинская сторона провела переговоры с переговорной группой Трампа. Зеленский заявил, что Киев готов обсудить переговоры и мирное соглашение с Путиным, ведь мир остается приоритетом, а личные вопросы он предпочитает не смешивать с делами. Президент готов встретиться с американцами, возможно, уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что тот якобы "никогда не хотел" окончания войны. Глава Белого дома также сказал, что Украина лишилась морей, океанов и значительной части населения из-за боевых действий.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что продолжаются обсуждения того, как именно Украина может использовать спутниковую связь Starshield в войне против России.