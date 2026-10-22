"Я выживаю вместе со своей страной": Зеленский откровенно рассказал о своем состоянии во время войны

В недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о своем эмоциональном состоянии, признавшись в глубокой внутренней боли и бессоннице, вызванных войной. В то же время глава государства подчеркнул, что дети и непоколебимая вера в окончательную победу добра помогают ему находить силы двигаться дальше.

Во время беседы британский интервьюер Стивен Бартлетт спросил президента, что дает ему силы идти вперёд и как он держится в самые тяжёлые моменты.

"Это ужасная боль, которой я никому не пожелаю. Тяжело. Честно говоря, я не сплю", — признался Зеленский.

Семья остается для украинского лидера главным источником мотивации и стойкости. По словам президента, именно дети вдохновляют его быть примером и сохранять самообладание.

"Мои дети удерживают меня на земле. Я хочу, чтобы они мной гордились. Я должен быть примером: будь сильным, будь как можно смелее, но не скрывай боль, если она есть", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский в интервью Стивену Бартлетту Фото: Youtube

Отвечая на вопрос о своем нынешнем состоянии, Зеленский был искренен, подчеркнув, что проходит через все эти испытания вместе со своей страной.

"Тяжело, потому что я выживаю вместе со своей страной и своим народом. И действительно возникает вопрос: наступит ли завтра? И ответ на него — да, наступит", — подчеркнул он.

Несмотря на суровую реальность, Владимир Зеленский подытожил, что остается оптимистом и продолжает искренне верить в то, что добро непременно победит.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что просил у Дональда Трампа перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры, однако вместо этого Киев получил лишь просьбу прекратить удары, а впоследствии — ограничения на доступ к разведывательным данным и снижение скорости Starlink.

Президент Украины заявил, что американский лидер в последнее время всё сильнее давит на Киев, что похоже на попытки заставить его капитулировать в войне с Россией.