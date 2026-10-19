"Были приняты меры": Зеленский обвинил Трампа в попытках заставить Украину капитулировать в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп в последнее время всё сильнее давит на Киев, что похоже на попытки заставить его капитулировать в войне с Россией. Сам Зеленский выдвинул новое предложение о нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Политик предлагает прекратить удары по НПЗ, но только в том случае, если Украина получит от США или партнеров дополнительные ракеты-перехватчики Patriot. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Сейчас, в преддверии выборов (в США — прим. ред.), нас ждут опасные дни. Мое последнее предложение было таким: мы не будем наносить удары по российскому дизельному топливу, а вы предоставите нам ракеты для систем Patriot, чтобы защитить наши объекты", — рассказал президент Украины.

Однако Вашингтон, по его словам, не согласен на такой обмен. Белый дом просто хочет, чтобы Украина прекратила бомбардировки российских НПЗ, а если этого не произойдет, то её ждут очередные "ограничения" в той или иной сфере.

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Конфликт обостряется

За последнюю неделю конфликт между Трампом и Зеленским обострился. Глава Украины заявляет, что Вашингтон предпринял ряд "недружественных" шагов в отношении Киева, в частности намеренно снизил скорость интернета Starlink, который имеет решающее значение для украинских войск на поле боя. Кроме того, США начали затягивать поставки и без того небольших запасов ракет Patriot, необходимых для противодействия российским баллистическим обстрелам.

"Я считаю, что были приняты меры, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, к которой стремятся наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно закончить быстрее за счет Украины. Но именно так это и выглядит", — пояснил Зеленский.

Напряженность в отношениях между политиками усилилась с того момента, как Трамп согласился ослабить санкции против России в обмен на поставки Москвой ограниченных объемов дизельного топлива на мировой рынок с целью стабилизации цен на мировом рынке. Эти действия президента США вызвали возмущение даже среди представителей его партии. Спустя некоторое время Трамп также объявил, что отменит часть нового закона о санкциях против России, названного в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Однако Владимир Зеленский считает, что их отношения с главой Белого дома улучшатся, и предполагает, что это может произойти после ноябрьских выборов.

"Во время выборов политика ведет себя очень агрессивно. Думаю, сейчас это настоящая мука, но после выборов жизнь продолжится, и я верю, что она станет спокойнее", — пояснил политик.

В то же время Зеленский считает, что, несмотря на хорошие отношения Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, тот пока не может заставить Кремль прекратить войну в Украине.

"Я считаю, что у президента США действительно хорошие отношения с Путиным. Но есть одна вещь, которая здесь не срабатывает. На данный момент Трамп не может заставить Путина прекратить войну", — заявил украинский лидер.

Напомним, ранее Трамп обвинил Зеленского в затягивании войны и заявил, что Украина потеряла "моря и океаны" в результате боевых действий.

Кроме того, в интервью NBC News Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после выборов.