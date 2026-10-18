Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после выборов. И считает несправедливыми разговоры о том, что он цепляется за власть.

Украине на самом деле нужно не 60 дней, чтобы как следует подготовиться к выборам, а полгода. Об этом в программе "Meet the Press" на телеканале NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, после окончания российско-украинской войны потребуется полгода, чтобы тщательно подготовиться к выборам, в частности, проработать соответствующие законы и меры безопасности.

Впрочем, если президент США Дональд Трамп считает, что украинскому народу нужны выборы, властям всё равно необходимо как минимум 60 дней прекращения огня для внесения изменений в Конституцию и подготовки необходимой инфраструктуры для безопасного волеизъявления граждан.

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Кроме того, президент Украины подчеркнул, что в выборах обязательно должны принять участие украинские солдаты, защищающие страну.

"Если вы думаете, что я не хочу выборов, это неправда, и это нечестно", — отметил Зеленский, добавив, что на самом деле это понимают в странах Европы и Соединенных Штатах.

Напомним, что Фокус сообщал, что Трамп считает, что Украине следует "сменить лидера" страны. Он убежден, что именно действия Владимира Зеленского привели к мировому топливному кризису.

Трампа тогда поддержал предприниматель-миллиардер Илон Маск, который также считает, что Зеленский якобы "зашел слишком далеко" в войне против России.

Сам Зеленский заявлял, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие.