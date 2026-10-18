Це неправда і нечесно: Зеленський відповів на закиди про небажання проводити вибори

Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після виборів. І розмови про те, що він тримається за владу, вважає несправедливими.

Україні насправді потрібно не 60 днів, аби як слід підготуватися до виборів, а півроку. Про це у програмі Meet the Press на телеканалі NBC News наголосив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, після того, як російсько-українська війна закінчиться, потрібно пів року, щоб ретельно підготуватися до виборів, зокрема пропрацювати відповідні закони та заходи безпеки.

Утім, якщо президент США Дональд Трамп вважає, що українському народу потрібні вибори, владі все одно необхідно мінімум 60 днів припинення вогню для внесення змін до Конституції та підготовки певної інфраструктуру для безпечного волевиявлення громадян.

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Також український президент наголосив, що у виборах обов'язково мають брати участь українські солдати, які захищають країну.

"Якщо ви думаєте, що я не хочу виборів, це неправда, і це нечесно", — вказав Зеленський, додавши, що насправді це розуміють у країнах Європи та Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Трамп вважає, що Україні слід "змінити лідера" країни. Він переконаний, що саме дії Володимира Зеленського призвели до світової паливної кризи.

Трампа тоді підтримав підприємець-мільярдер Ілон Маск, який також вважає, що Зеленський нібито "зайшов занадто далеко" у війні проти Росії.

Сам Зеленський заявляв, що Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я.