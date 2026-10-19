"Були вжиті заходи": Зеленський звинуватив Трампа у спробах змусити Україну капітулювати у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп останнім часом дедалі більше тисне на Київ, що схоже на спроби примусити капітулювати у війні із Росією. Сам Зеленський висунув нову пропозицію щодо ударів по російських нафтопереробних заводах.

Політик пропонує припинити удари по НПЗ, але якщо натомість Україна отримає від США або партнерів додаткові ракети-перехоплювачі Patriot. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для медіа Bloomberg.

"Зараз, напередодні виборів (у США — ред.), нас чекають небезпечні дні. Моя остання пропозиція була такою: ми не атакуємо російське дизельне пальне, а ви надаєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти", — розповів президент України.

Проте Вашингтон, за його словами, на такий обмін не погоджується. Білий дім просто хоче, щоб Україна припинила бомбардувати російські НПЗ, а якщо цього не станеться, то її чекатимуть чергові "відрізання" від чогось.

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Конфлікт загострюється

Упродовж останнього тижня конфлікт між Трампом і Зеленським загострився. Глава України заявляє, що Вашингтон зробив низку "недружних" кроків стосовно Києва, зокрема навмисно уповільнив швидкість інтернету Starlink, який має вирішальне значення для українських військ на полі бою. Окрім того, США почали затягувати постачання і без того невеликих запасів ракет Patriot, необхідних для протидії російським балістичним обстрілам.

"Я вважаю, що були вжиті заходи, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що це мета, якої прагнуть наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, що війну проти Росії можна закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це виглядає", — пояснив Зеленський.

Напруженість у стосунках політиків зросла з моменту, коли Трамп погодився на послаблення санкцій проти Росії в обмін на постачання Москвою обмежених обсягів дизельного пального на світовий ринок, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку. Ці дії президента США викликали обурення навіть поміж представниками його партії. Через деякий час Трамп також оголосив, що скасує частину нового закону про санкції проти Росії, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Однак Володимир Зеленський вважає, що їхні відносини з главою Білого дому поліпшаться й припускає, що це може статися після листопадових виборів.

"Під час виборів політика дуже агресивна. Гадаю, зараз це справжня мука, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що воно стане спокійнішим", — пояснив політик.

Водночас Зеленський вважає, що, попри хороші стосунки Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, той поки що не може змусити Кремль припинити війну в Україні.

"Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним. Але є одна річ, яка тут не працює. Наразі Трамп не може змусити Путіна припинити війну", — заявив український лідер.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив Зеленського у затягуванні війни і заявив, що Україна втратила "моря та океани" внаслідок бойових дій.

Також в інтерв'ю NBC News Зеленський оголосив, що готовий піти у відставку після виборів.