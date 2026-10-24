"Заморозить войну по линии фронта прямо сейчас": Зеленский ответил, при каких условиях подпишет мирное соглашение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее положить конец войне, заморозив конфликт по линии боевого столкновения. В то же время Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

Зеленский не пойдет на мирное соглашение, условия которого теоретически предполагают отказ от украинской территории. Об этом президент заявил в интервью медиа-ресурсу ABC News, опубликованном 24 октября.

На вопрос журналиста о том, был бы он готов подписать мирное соглашение, если бы сегодня представилась такая возможность, Владимир Зеленский ответил утвердительно. Когда же ведущий уточнил, согласился бы на это украинский лидер, если бы среди условий теоретически фигурировала сдача 25% территорий, президент ответил отрицательно. По его словам, это означало бы отказ от всей территории украинского Донбасса, которую РФ в настоящее время не контролирует.

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"Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что нам придется отказаться от всего Донбасса, а это будет означать, что они (россияне — ред.) будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", — подчеркнул Зеленский.

Продолжая разговор, журналист поинтересовался у президента, подписал бы он соглашение на таких условиях. На это политик ответил, что Киев готов положить конец войне, зафиксировав её на нынешней линии фронта.

"Мы готовы как можно скорее положить конец войне. Заморозить конфликт по всей линии фронта прямо сейчас", — подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что слышал о таком условии, согласно которому Киев должен признать территории, захваченные вражеской армией, российскими. Он заявил, что Украина на это не согласится.

Ограничения Starlink, нехватка ракет Patriot и временное отсутствие разведывательных данных о баллистике

В ходе интервью Зеленский также коснулся ряда ограничений со стороны США, введенных в отношении Украины в последнее время. Президент заявил, что скорость работы системы Starshield, которой пользуются военные, по-прежнему ограничена.

Кроме того, президент сообщил, что за последние 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика Patriot, необходимые Киеву для противодействия российским баллистическим ударам. Когда ведущий поинтересовался, пытался ли Вашингтон помешать европейским союзникам передать эти ракеты, Зеленский пояснил, что США просто не подписали соответствующие соглашения.

Напомним, 22 октября в интервью CNN Зеленский допустил возможность замораживания фронта без отказа от территорий.

Ранее в интервью Стивену Бартлетту Зеленский откровенно рассказал о своём самочувствии во время войны.