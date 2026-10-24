Путин якобы был готов отвести войска к границам 2022 года: почему соглашение не заключили, — FT

Владимир Путин якобы планировал отвести российские войска на позиции, которые они занимали до начала полномасштабного вторжения. Но украинское руководство, как пишет американское издание, якобы отказалось от этой договоренности.

В начале 2023 года глава Кремля, по-видимому, был готов отказаться от наступления и собирался отвести российские войска на позиции, которые они занимали по состоянию на 24 февраля 2022 года. В обмен на это Путин хотел, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и признала суверенитет РФ над Крымом и оккупированной частью Донбасса, пишет издание The Financial Times со ссылкой на участников переговоров.

Неформальными посредниками между российской и украинской сторонами выступали американский юрист Ричард Конн и инвестиционный банкир Боб Форесман, которые имели опыт работы с РФ и связи в Белом доме, имея доступ к сотруднику Совета национальной безопасности США Эрику Грину, ответственному за Россию. В свою очередь бывший офицер восточногерманской спецслужбы "Штази", близкий знакомый Путина Маттиас Варниг поддерживал связь с Кремлем, а украинский продюсер Александр Роднянский контактировал с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Как сообщили изданию участники переговоров, согласно плану, РФ должна была вывести войска с большей части оккупированных территорий и установить линию фронта по границам, которые Москва контролировала в феврале 2022 года. Киев же, как сообщает издание, должен был признать контроль над Крымом и обеспечить свободный сухопутный проход к полуострову.

В обмен на заключение соглашения о прекращении огня Украина получала гарантии безопасности от стран НАТО. Россия же могла в свою очередь начать переговоры об отдельном соглашении с США.

Участники переговоров передали проект документа в Москву и Киев для обсуждения с лидерами. В начале февраля, во время встречи представителей группы, Варниг рассказал, что Путин, по его словам, внимательно прочитал документ, делая пометки, и якобы согласился с предложенной линией фронта. При этом глава Кремля заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс невозможно, но он якобы готов рассмотреть членство в ЕС и другие механизмы безопасности, которые ранее обсуждались в Стамбуле в 2022 году.

"Если мы сможем договориться о границе и о НАТО, то сможем обсудить всё остальное", — передал переговорщикам Варниг слова Путина.

Однако, как пишет издание, успехи украинской армии на фронте изменили ситуацию. Роднянский якобы с трудом убедил Зеленского и Ермака ознакомиться с документами, в которых якобы указывалось, что они не собираются идти на уступки, рассчитывая добиться большего.

Позже Владимир Путин поручил подтвердить полномочия неформальной группы, и уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил помощнику главы Кремля Юрию Ушакову, что Вашингтон не поддерживает этот канал, считая достаточными имеющиеся официальные каналы связи. И без официальной поддержки Белого дома переговоры утратили динамику, а требования Путина к Украине заметно ужесточились, пишет издание.

Участники переговоров считают, что в 2023 году США и Украина "упустили возможность добиться мира на гораздо более выгодных условиях, чем те, на которые Путин готов согласиться сейчас". При этом Варниг утверждал, пишет издание, что российский диктатор якобы всегда был открыт для "разумного урегулирования", ссылаясь на результаты переговоров в Стамбуле в 2022 году и встречу с Трампом на Аляске.

Отметим, что украинские официальные лица на момент публикации материала не прокомментировали информацию, обнародованную изданием The Financial Times.

Напомним, что переговоры в Абу-Даби, запланированные на первую половину ноября, пройдут в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, Фокус писал, что Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заморозить конфликт по линии боевого столкновения. В то же время Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.