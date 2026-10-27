"Никаких признаков мира": в Дании раскритиковали беседу Стубба и Стьоре с Путиным

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен критически оценила телефонные переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с главой Кремля Владимиром Путиным.

По её словам, учитывая продолжающиеся агрессивные нападения на Украину и ежедневную гибридную войну против Европы, нет никаких признаков того, что Россия действительно стремится к миру, сообщает DR.

"Я не вижу никаких признаков того, что Россия хочет мира с Европой, учитывая гибридную войну, которая продолжается каждый день, или с Украиной, которая ежедневно подвергается жестоким и агрессивным нападениям", — заявила премьер-министр Дании.

Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии позвонили Путину

Звонок Путину, сделанный президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, состоялся по согласованию с Киевом. Главной целью обсуждения был вопрос о прекращении войны и поиск дипломатических путей для достижения стабильности в Европе. Сразу после этого европейские лидеры пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о деталях разговора.

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Путин хочет захватить весь Донбасс

Как сообщает агентство Reuters, в ходе этих переговоров Путин категорически заявил, что Российская Федерация не откажется от намерения захватить весь Донбасс. В ответ лидеры Финляндии и Норвегии подчеркнули, что война должна завершиться исключительно путем установления справедливого мира и возобновления переговорного процесса на приемлемых условиях.

Напомним, в финской администрации подчеркнули, что Стубб и Стьоре участвовали в беседе как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы. Финляндия и Норвегия, граничащие с Россией, названы "решительными сторонниками Украины".

Мы уже писали, что российский диктатор Путин планирует использовать переговоры по Украине для оказания давления на НАТО с целью заставить альянс вернуться к границам 1997 года.