"Жодних ознак миру": у Данії розкритикували розмову Стубба і Стьоре з Путіним

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен критично оцінила телефонні розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За її словами, з огляду на тривалі агресивні напади на Україну та щоденну гібридну війну проти Європи, немає жодних ознак того, що Росія справді прагне миру, повідомляє DR.

"Я не бачу жодних ознак того, що Росія хоче миру з Європою, з огляду на гібридну війну, яка триває щодня, або з Україною, яка щодня зазнає жорстоких та агресивних нападів", — заявила прем'єр-міністерка Данії.

Президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії зателефонували Путіну

Дзвінок Путіну, здійснений президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, відбувся за погодженням із Києвом. Головною метою обговорення було питання припинення війни та пошук дипломатичних шляхів для досягнення стабільності в Європі. Одразу після цього європейські лідери поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб поінформувати його про деталі розмови.

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Путін хоче захопити увесь Донбас

Як повідомляє агентство Reuters, під час цих переговорів Путін категорично заявив, що Російська Федерація не відмовиться від наміру захопити весь Донбас. У відповідь лідери Фінляндії та Норвегії наголосили, що війна має завершитися виключно шляхом встановлення справедливого миру та відновлення переговорного процесу на прийнятних умовах.

Нагадаємо, у фінській адміністрації підкреслили, що Стубб і Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх країн і не виступали від імені всієї Європи. Фінляндія та Норвегія, які межують з Росією, названі "рішучими прихильниками України".

Ми вже писали, що російський диктатор Путін планує використати переговори щодо України для тиску на НАТО, щоб альянс повернувся до кордонів 1997 року.