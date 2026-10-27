Стубб і Стьоре зателефонували Путіну перед переговорами в Абу-Дабі: Зеленський навів подробиці

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимиром Путіним. За даними Гельсінкі, мета дзвінка полягала в тому, щоб безпосередньо донести до російського президента позицію щодо майбутніх переговорів про припинення війни.

В адміністрації президента Фінляндії наголосили, що розмова, як ідеться в заяві, стала продовженням зустрічі 20 жовтня в Осло й була організована за погодженням з Україною. Вона пов'язана з майбутніми зустрічами в Абу-Дабі.

У фінській адміністрації підкреслили, що Стубб і Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх країн і не виступали від імені всієї Європи. Фінляндія та Норвегія, які межують з Росією, названі "рішучими прихильниками України".

За даними заяви, обидві країни зацікавлені у стабільності та передбачуваності в регіоні Балтійського моря й на Крайній Півночі та продовжать підтримувати Україну. Лідери наголосили, що "війна має завершитися, а переговори — відновитися".

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Що розповів Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час розмови з Путіним лідери Фінляндії та Норвегії говорили про деескалаційні кроки, зокрема щодо української енергетики та інфраструктури. За його словами, вони чітко заявили Путіну, що "потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури".

Зеленський розповів, що поговорив зі Стуббом і Стьоре за підсумками дзвінка та в продовження обговорень в Осло з представниками США, Європи й НАТО. Він подякував за "детальний бриф" і підтримку української дипломатії.

За словами президента, під час розмови також обговорювали підготовку тристоронньої зустрічі на рівні команд — української, американської та російської, — яка запланована на листопад. Ще йшлося про формати взаємодії з європейськими партнерами, які можуть бути корисними для підтримки дипломатії, оборони й спільної безпеки.

"Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись", — сказав Зеленський.

Ми вже писали, що російський диктатор Путін планує використати переговори щодо України для тиску на НАТО, щоб альянс повернувся до кордонів 1997 року.

Зазначимо, після зустрічей 20-21 жовтня в Осло та Санкт-Петербурзі з'явилось коротке інтерв'ю Путіна російському пропагандисту Зарубіну, у якому диктатор висловився щодо переговорів по Україні. Путін заявив, що РФ належить Донбас та інші окуповані території України і що війна завершиться після досягнення усіх цілей Кремля.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що на мирних переговорах порушили питання гарантій Україні на рівні статті 5 Договору НАТО, але не пояснив, у чому саме вони полягатимуть.