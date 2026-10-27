Стубб и Стьоре позвонили Путину перед переговорами в Абу-Даби: Зеленский рассказал подробности

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. По данным Хельсинки, цель звонка заключалась в том, чтобы напрямую донести до российского президента позицию относительно предстоящих переговоров о прекращении войны.

В администрации президента Финляндии подчеркнули, что беседа, как говорится в заявлении, стала продолжением встречи 20 октября в Осло и была организована по согласованию с Украиной. Она связана с предстоящими встречами в Абу-Даби.

В финской администрации подчеркнули, что Стубб и Стьоре участвовали в беседе как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы. Финляндия и Норвегия, граничащие с Россией, названы "решительными сторонниками Украины".

Согласно заявлению, обе страны заинтересованы в стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере и будут продолжать оказывать поддержку Украине. Лидеры подчеркнули, что "война должна закончиться, а переговоры — возобновиться".

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время беседы с Путиным лидеры Финляндии и Норвегии говорили о мерах по деэскалации, в частности в отношении украинской энергетики и инфраструктуры. По его словам, они четко заявили Путину, что "необходимы реальные меры по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры".

Зеленский рассказал, что пообщался со Стуббом и Стьоре по итогам телефонного разговора и в продолжение обсуждений в Осло с представителями США, Европы и НАТО. Он поблагодарил за "подробный брифинг" и поддержку украинской дипломатии.

По словам президента, в ходе беседы также обсуждалась подготовка трехсторонней встречи на уровне команд — украинской, американской и российской, — запланированной на ноябрь. Также речь шла о форматах взаимодействия с европейскими партнерами, которые могут быть полезны для поддержки дипломатии, обороны и общей безопасности.

"Должен наступить мир, необходима деэскалация, и Россия должна прекратить затягивание войны", — сказал Зеленский.

Мы уже писали, что российский диктатор Путин планирует использовать переговоры по Украине для оказания давления на НАТО, с тем чтобы альянс вернулся к границам 1997 года.

Отметим, что после встреч 20–21 октября в Осло и Санкт-Петербурге появилось краткое интервью Путина российскому пропагандисту Зарубину, в котором диктатор высказался по поводу переговоров по Украине. Путин заявил, что Донбасс и другие оккупированные территории Украины принадлежат РФ и что война завершится после достижения всех целей Кремля.

Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что на мирных переговорах был поднят вопрос о гарантиях Украине на уровне статьи 5 Договора НАТО, но не пояснил, в чём именно они будут заключаться.