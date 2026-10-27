"Гарантий пока нет": Туск назвал вероятную дату и место трехсторонней встречи по Украине

В ноябре в Абу-Даби могут состояться мирные переговоры с участием США, России и Украины.

Такое заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя телефонный разговор лидеров Норвегии и Финляндии Йонаса Гара Стере и Александра Стубба с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, сообщают Wiadomosci.

По его словам, мирные переговоры начинают обретать конкретные очертания в плане организации.

Он отметил, что хотя "никаких гарантий пока нет", трехсторонние переговоры предварительно намечены на период после 4 ноября — вероятнее всего, в Абу-Даби.

"Я получил сообщение от премьер-министра Норвегии, в котором он подтвердил, что оба лидера — в политическом смысле — берут на себя ответственность за ход этой беседы. При этом он заверил меня, что все, о чем мы договаривались ранее, было представлено в духе полной лояльности", — сказал Туск.

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Политик подчеркнул, что Стере и Стубб пошли на "рабочий контакт" с Кремлем после предварительных консультаций — в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

Туск со ссылкой на слова норвежского коллеги отметил, что разговор с Путиным длился полтора часа, и у европейских лидеров якобы сложилось "сдержанно-оптимистичное" впечатление относительно возможности ведения конструктивных переговоров.

Глава польского правительства признался, что относится к этим сведениям с осторожностью и порекомендовал финскому и норвежскому политикам быть абсолютно бдительными и осмотрительными, поскольку интересы и повестка России четко определены.

"Не стоит питать иллюзий, что достичь соглашения будет легко", — отметил глава правительства Польши.

Тем временем помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что его босс по-прежнему готов ко встрече с Зеленским и даже готов гарантировать ему полную безопасность во время визита в Москву.

Также сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не верит, что переговоры с Путиным будут конструктивными, поскольку он не демонстрирует ни малейшей готовности к миру.